Les supporters bouillonnent ! Moins d'un mois avant le choc France-Angleterre, mais où sont les billets ?

Moins d'un mois avant France/Angleterre, on peut lire ''Bientôt disponible'' en lieu et place du bouton pour acheter les tickets sur le site de la Fédération.

Ce dimanche, le XV de France affronte l'Italie à Lille dans le cadre de la troisième journée du 6 Nations. Si les supporters tricolores sont impatients de retrouver les Bleus, il est un match qu'ils attendent avec impatience : le Crunch. Après un déplacement à Cardiff, les hommes de Galthié retrouveront l'Angleterre en fin de Tournoi.

Une rencontre programmée le 16 mars en clôture de la compétition qui passionne les foules pour plusieurs raisons. En premier lieu, personne n'a oublié la fessée infligée aux Anglais l'an passé sur leur pelouse. Et les fans rêvent de voir à nouveau les Français régaler face aux sujets de Sa Majesté. RUGBY. 6 Nations. ''Pas au niveau'' physiquement, le XV de France va-t-il monter en puissance dans ce Tournoi ?C'est une rencontre qui est historiquement l'une des plus féroces et les plus attendus de la compétition. Cette année, les Bleus terminent par le Crunch et on peut penser qu'ils vont monter en puissance. Si d'aventure, ils battent les Italiens et les Gallois, ils seront aussi encore en course pour la victoire finale selon les résultats des matchs précédents. Et quand bien même, ils n'auraient plus aucune chance de sortir vainqueur, ils auront à coeur de bien terminer ce 6 Nations.

Des billets qui se font désirer

Tous les éléments sont donc réunis pour que ce match organisé à Lyon soit une très belle fête comme l'ont été ceux de la Coupe du monde à l'automne dernier sur cette même pelouse. Le hic, c'est que la majeure partie des supporters n'a pas encore eu accès à la billetterie pour ce choc.

Mois d'un moins nous sépare du coup d'envoi et on peut encore lire "Bientôt disponible" en lieu et place du bouton pour acheter les tickets sur le site de la Fédération. Laquelle a été plutôt discrète voire muette sur le sujet. Via le Parisien, l'instance avait pourtant indiqué le 13 février dernier qu'elle allait communiquer sur le sujet. Précisant au passage que la mise en place de la billetterie "prend plus de temps", sous-entendu, que prévu. RUGBY. France/Italie. 60 Points plus tard, peut-on objectivement espérer une nouvelle démonstration ?Mais les informations ont été diffusées au compte goûte. Après une première vente en interne, ce sont les licenciés de la FFR qui semble-t-il eu accès aux billets le 15. Il était ensuite question d'une ouverture au grand public le 19 févier. Il semblerait cependant tout ne soit pas réglé alors que la Fédé avait précisé qu'il n'avait pas de problèmes techniques.

Comment s'organiser ?

Un contexte dans lequel il est difficile pour les aficionados du ballon ovale de pouvoir organiser sur leur séjour dans la capitale des Gaules. Faut-il tout réserver à l'avance sous peine de ne pas avoir de billets ? Ou pas attendre le précieux sésame et risquer de payer le prix pour voyager et se loger ? Un casse-tête pour les fans tricolores, quid des Anglais ? Nombreux sont sans doute ceux qui ont préféré prendre des packs pour être certains de voir le match.

En attendant, tout ce beau monde trépigne d'impatience. En témoignent les milliers de préinscriptions sur le site de la Fédération. Compte tenu de l'attente, les billets pourraient s'écouler en quelques minutes... à condition que les serveurs de la FFR supportent la charge. Les fans n'ont pas oublié les déboires avec la billetterie sur le site officiel du Mondial en amont de la compétition.