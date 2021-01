Rugby. Depuis 2015 les joueurs de rugby ne prennent plus de poids

Une étude publiée par le British Medical Journal révèle que les joueurs de rugby ne prennent plus de poids depuis 2015.

C'est un fait, les joueurs de rugby ne prennent plus de poids. C'est ce qu'a relayé World Rugby sur son site, en se basant sur une étude publiée par le British Medical Journal, rédigée par le professeur Ross Tucker épaulé par des entraîneurs comme Stuart Lancaster, Gary Street et Phil Davies. ''Cette étude est unique car elle combine à la fois des données analysées par des chercheurs, et la contribution experte d'entraîneurs de niveau élite pour interpréter les résultats'', déclarait Ross Tucker pour Wold Rugby. Cette dernière, traite de l'évolution des physiques de joueurs à chaque Coupe du Monde depuis 1991. Et l'on remarque que depuis 2015, la masse corporelle des différents acteurs de la balle ovale stagne, voire diminue dans certains cas. Si les gabarits ont explosé à l'aube du professionnalisme, passant de 86kg en 1995 pour un trois-quart à 94 en 2015, ou de 106 à 113 pour un avant, aucune augmentation importante n'a été observée depuis 2011. Une légère évolution a été constatée entre 2011 et 2015 mais rien de très significatif. Mieux encore, la Coupe du Monde 2019 a été la première depuis 1991 où ni avant ni trois-quart ne pesaient plus lourd que lors de la précédente édition. On notera même une légère baisse de poids au niveau des arrières.

Alors comment expliquer cela ? World Rugby rappelle une augmentation considérable du temps de jeu effectif. De ce fait, des joueurs rapides, mobiles et endurants vont être privilégiés plutôt que des gabarits de fort tonnage. Mais également la volonté des entraîneurs de se baser sur un jeu de mouvement. Il est aussi considéré que suivant la taille, et donc la diminution du taux de croissance, les joueurs sont arrivés au summum du poids atteignable. C'est ce que précise le Dr Eanna Falvey : ''Alors que la taille des joueurs est parfois perçue comme un facteur aggravant en ce qui concerne les taux de blessures au niveau élite du rugby, l'étude suggère que la limite la plus élevée de la masse corporelle est proche d'être ou a été atteinte.''

L'évolution des gabarits du rugby féminin a également été étudiée. Et on constate que de 2010 à 2017, la masse des avants a augmenté de 4,8%, ce qui n'est pas le cas chez les joueuses des lignes arrières. D'importantes différences ont également été observées entre les pays émergents et les pays jugés historiques. En effet, les joueuses des pays émergents n'ont pas pris en masse, ou du moins très peu, à l'inverse des pays historiques, où la plupart des joueuses sont devenus bien plus lourdes. Là aussi, on peut justifier facilement cette théorie, les pays historiques étant aux prémices du professionnalisme, un pays comme l'Angleterre possédant déjà un championnat professionnel.