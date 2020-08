Angleterre - Les féminines et le 7 vont payer un lourd tribu à cause de la crise

La Fédération anglaise de rugby fait face à de lourdes pertes financières à cause du Covid-19. De nombreux contrats ne seront pas prolongés.

En crise, la fédération anglaise de rugby va licencier plus de 100 personnesLa Fédération anglaise est durement impactée par la crise du Covid-19. Elle va non seulement se séparer d'une partie de ses employés, mais également réduire les effectifs de plusieurs sélections nationales selon le Guardian. La crise sanitaire va occasionner des pertes pour la RFU estimées à plus de 118 millions d'euros. La Fédération ne peut donc plus garder autant de joueurs sous contrat. Les équipes de rugby à 7 et les féminines devraient être les plus impactés. Le journal anglais a eu vent d'un document où il est question de passer de 58 contrats à 30. Soit une diminution de près de 50 %.



Il s'agira principalement de ne pas renouveler les contrats qui arrivent à expiration à la fin du mois d'août. Ceux qui seront prolongés devront accepter une baisse de salaire de 25 % au minimum. Une annonce qui intervient à un an des Jeux olympiques de Tokyo sans oublier la Coupe du monde féminine prévue de septembre à octobre 2021 en Nouvelle-Zélande. La préparation pour ces deux échéances internationales pourrait donc être très sérieusement impactée.