Angleterre - La Fédération souhaite prioriser ses sponsors dans les stades

Les supporters anglais furieux après les révélations de la fédération anglaise car ils ne pourront vraisemblablement pas assister aux matchs de novembre.

En effet, il semble peu probable que les fans anglais puissent assister aux tests de de leur équipe en Novembre car la fédération anglaise a donné la priorité a leurs obligations commerciales. Selon The Guardian: "La fédération anglaise de rugby ne sera pas en mesure de vendre des billets aux supporters car les sponsors et les partenaires commerciaux auront la priorité". En respectant les distanciations sociales, le stade pourrait accueillir entre 35000 et 40000 personnes ce qui permettrait à la RFU d’empocher environ 3 millions de livres par match.

Une reprise à huis clos ? ''Ça voudrait donc dire la fin du rugby professionnel'' pour Goze""Compte tenu de la situation sans précédent et de la pression financière extrême que subit la RFU, le conseil de la RFU a accepté de suspendre temporairement la politique de distribution des billets pour permettre de se concentrer sur la réalisation des groupes de billets sous contrat pour la saison 20-21", a déclaré un porte-parole de la RFU. Et d’ajouter : "La décision a été prise de préserver les revenus du rugby, qui sont réinvestis dans le match. Nous espérons être en mesure de pouvoir distribuer des billets à un plus large éventail dont les fans font partie".

Les supporters n’ont pas bien réagi à la nouvelle et se sentent lésés : "Le coronavirus n'affecte que les personnes qui ne paient pas les prix des entreprises. Virus élitiste" peut on lire sur les réseaux sociaux. Un autre fan a déclaré : "Alors, entassons-nous dans les boîtes à air conditionné confinées, mais gaspillons les sièges à l'air libre où la distanciation sociale peut être mieux organisée, la fédération n’a pas eu la meilleure idée". Les clubs de Top 14 vont-t-ils faire le même choix controversé ? Assurer ses prestations auprès de ses clients ou contenter au maximum les supporters avec des places divisées par deux ?