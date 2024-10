Les Dates, Horaires et Lieux des Barrages et Finales du TOP 14 et PRO D2 Dévoilés !

Les dates du Boxing Day et des phases finales du TOP 14 et de la PRO D2 sont enfin dévoilées ! Préparez-vous pour une fin de saison palpitante et un calendrier chargé.

Les dates tant attendues du Boxing Day et des phases finales du TOP 14 et de la PRO D2 sont enfin connues ! Après une saison 2023/2024 mémorable marquée par des demi-finales à Bordeaux et une finale explosive à Marseille, le rugby français est prêt à vibrer une fois de plus. Les barrages du TOP 14 ouvriront le bal avec deux rencontres programmées les vendredi 13 et samedi 14 juin à 21h05. Les demi-finales, véritable événement itinérant, auront lieu cette année à Lyon, au Groupama Stadium, les vendredi 20 et samedi 21 juin, toujours à 21h05. Après Bordeaux, Nice ou encore San Sebastián, c'est donc la ville des Lumières qui accueillera ce grand rendez-vous du rugby. Quant à la grande finale, retour aux sources ! Le Stade de France reprendra le flambeau et abritera l'ultime confrontation de la saison, le samedi 28 juin à 21h05. Une occasion immanquable pour découvrir qui soulèvera le Bouclier de Brennus, symbole ultime de la suprématie en TOP 14. En PRO D2, les barrages se joueront dès le jeudi 22 mai et vendredi 23 mai à 21h. Les demi-finales suivront rapidement, avec deux chocs à prévoir le jeudi 29 et vendredi 30 mai, toujours à 21h. Un mois de mai électrique pour les amateurs de rugby de l'antichambre du TOP 14 ! La finale de PRO D2, quant à elle, aura lieu au Stade Ernest-Wallon de Toulouse le samedi 7 juin à 17h30. Le vainqueur de cette rencontre décrochera son billet pour la montée en TOP 14, un moment toujours très attendu par les fans. Quant au Boxing Day, il fera son retour pour la 13ème journée du TOP 14, les samedi 28 et dimanche 29 décembre. Sept rencontres étalées sur deux jours, à savourer pendant les fêtes de fin d’année. Une programmation à ne pas manquer, diffusée comme à l'accoutumée sur Canal+. Le programme pour ce Boxing Day : Samedi 28 décembre 1 rencontre à 14h

1 rencontre à 16h

1 rencontre à 18h

1 rencontre à 21h05 Dimanche 29 décembre 1 rencontre à 16h

1 rencontre à 18h

1 rencontre à 21h05