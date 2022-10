Les chiffres sont tombés : augmentation des licenciés pour le rugby en France

La Fédération française de rugby a dévoilé les chiffres des licenciés dans l'Hexagone. Le nombre a augmenté chez les femmes comme chez les hommes.

Au 01 octobre 2022, elle enregistre une augmentation de +14,02% au global par rapport à l'année dernière à la même date. L'augmentation est d'ailleurs plus importante chez les femmes avec +19,02% que chez les hommes, +13,33%.

Chez les femmes, c'est dans les DROM-COM (départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer) que la hausse est la plus significative avec +63 % en Martinique. Mais c'est aussi là où on trouve les principales baisses de licenciées avec -25% en Nouvelle-Calédonie. L'île du Pacifique a également connu une baisse de licences chez les hommes. C'est d'ailleurs l'unique territoire où il n'y a pas eu une augmentation sous l'année écoulée. En Métropole, c'est la Corse, avec + 34% qui domine les débats chez les hommes. Tandis que chez les femmes, ce sont les Pays de la Loire qui ont vu le nombre de licences "exploser" avec +35 %. Nul doute que la prochaine coupe du monde en France aura un impact sur les licences comme cela avait été le cas en 2007. Coupe du Monde 2023. Une 10e édition de tous les records qui marquera les esprits