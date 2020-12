Les 5 raisons de suivre plus que jamais le Crunch de dimanche

Malgré une affiche galvaudée, cet Angleterre - France dispose de nombreux atouts qui le rendent attrayant. Voici les 5 raisons de le suivre.

Ce dimanche que les Bleus affronteront l’Angleterre afin de tenter de s’adjuger cette première édition de l’Autumn Nations Cup. Quoi ? Twickenham, ce dimanche à 15h30, vous n’étiez pas au courant ? Ne vous en faîtes pas, vous n’avez été si inattentifs que ça et bon nombre d’observateurs étaient probablement encore dans le même cas que vous ce matin, tant les informations relayées au sujet de ce Crunch ont été peu nombreuses. Si bien que cette 107ème confrontation du nom est probablement l’une des plus galvaudées de l’histoire entre les deux nations. La presse anglaise, elle, se moque de cette « équipe désespérément appauvrie », quand son homologue française n’y accorde pas l’attention qu’un Angleterre-France devrait mériter. Voilà comment ce choc historique pourrait bien passer à la trappe si l’on ne corrige pas les idées reçues… Alors, voici donc les 5 raisons de suivre ce Crunch !

Et oui, qu’on le veuille ou non et si la composition française n’est malheureusement pas en conséquence de l’évènement, cet Angleterre - France sera bel et bien à (fort) enjeu. Déjà parce qu’un trophée sera remis à l’issue de cette finale de l’Autumn Cup Nations, une compétition que de les deux formations ont toutes les deux survolé dans leur poule respective en terminant premières avec une large avance. Vous connaissez la rivalité entre les deux meilleurs ennemis et à ce compte-là, pouvoir chiper un trophée au nez et à la barbe d’une formation britannique toujours plus arrogante n’a que peu d’égal dans la tête des Français. D’autant que coup-double, une victoire face aux troupes d’Eddie Jones permettrait à celles de Fabien Galthié de conforter leur 4ème place au classement mondial, tout en faisant chuter les Anglais à la 3ème, juste derrière les Blacks. Petit plaisir coupable.