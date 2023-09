XV Valeurs pour le XV : quelles qualités associez-vous au Rugby en 2023 ?

Les joueurs du XV de France sont pleins de valeurs et de talents. Ce sont aussi des qualités essentielles pour les recruteurs de Manpower, supporter officiel du XV de France.

On a pour habitude d'associer le rugby à des valeurs telles que le respect, la solidarité, l'esprit d'équipe, le dépassement de soi. Des valeurs que partage également Manpower, acteur historique du marché de l’emploi et partenaire officiel de la Fédération française de rugby depuis février dernier, et ce, jusqu'en 2025.

Une équipe, c'est une association d'individualités, de caractères, de profils, de spécificités, qui apportent tous leur pierre à l'édifice. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de ce sport : des individualités avec leurs qualités qui font la force du collectif.

Tout le monde ne peut pas avoir une carrière toute tracée comme Antoine Dupont , Gaël Fickou, ou Damian Penaud . Certains joueurs n’hésitent pas à se lancer de nouveaux challenges. En mai dernier, la direction régionale Nord de Manpower a signé une convention de partenariat avec le Stade Villeneuvois, évoluant en Élite 1. L’objectif étant de soutenir les joueuses dans leurs carrières professionnelles et de les accompagner dans la recherche d’un emploi, d’un stage ou d’un contrat d’alternance sur leur territoire pendant et après leurs carrières rugbystiques. Un jobdating auprès des 500 adhérents et joueuses du club avait été organisé avec plus de 950 offres d’emplois.

Certains sont plus stratèges, d'autres ont une âme de leader. D'autres encore ne reculent pas devant l'engagement tandis que des coéquipiers s'épanouiront dans l'évitement grâce à leur agilité ou un fin sens de l'observation. Le travail d'un sélectionneur, c'est aussi de connaître les qualités de ses joueurs, et de leur permettre de les exploiter au mieux, afin que tous tendent vers la réussite d'un objectif commun.



Celui du XV de France, c'est de remporter le plus de matchs et, in fine, d'être champion du monde. Les Bleus font partie des favoris pour le titre mondial cette année. Et on peut compter sur des joueurs comme Antoine Dupont, Damian Penaud, ou encore Gaël Fickou pour tout donner et mener les Tricolores sur le toit du monde.

les Talents qui sont accompagnés dans leur parcours par leur Agent dédié. Avec Dupont, Alldritt ou encore Ramos, le XV de France ne manque pas de leaders capables de mener les Bleus vers leurs objectifs. Des joueurs animés par les mêmes valeurs de dépassement de soi, de respect et de solidarité sans oublier un formidable esprit d’équipe. Il était logique que Manpower, qui partage également ces valeurs, s’engage en qualité de partenaire officiel de la FFR. Depuis février 2023, le leader mondial du travail temporaire et du recrutement, a intégré la grande famille du rugby. Il a notamment accompagné les Bleuets vers un 3e titre mondial. Manpower est désormais certifié “Recruteur Officiel” de France Rugby, un label qui fait écho au programme MyPath®. Ce programme unique, créé en 2019, fait le lien entre les entreprises en recherche de main d’œuvre et

À l'occasion de ce mondial qui pourrait bien être historique pour le rugby français, nous avons décidé de consacrer un article à ceux qui porteront fièrement le maillot frappé du coq durant la compétition. En partenariat avec Manpower, nous avons identifié chez les joueurs de l'équipe de France des valeurs chères à l'ovalie, et dans lesquelles chacun d'entre nous peut se retrouver, pour les exploiter dans nos vies, que ce soit côté pro ou perso.

Ces valeurs du Rugby, elles sont aussi en nous, et nous pouvons nous aussi les exploiter dans nos vies pro et perso.

Qui a le goût du challenge et l'âme d'un leader ? Qui possède une intelligence émotionnelle unique, un sens de l'écoute affuté ou une détermination à toute épreuve ? Lequel des Bleus est un exemple résilience ? Vous le découvrirez tout au long du Mondial.



D'ici là, apportez votre grain de sel : quelles valeurs associez-vous au Rugby en 2023 ?

Est-ce que l'identité du Rugby a changé ?

Dîtes-le nous, et contribuez à ce dossier spécial valeurs.

