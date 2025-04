Le Wallaby Jordan Petaia plaque le rugby à 25 ans, va-t-il réussir là où tant ont échoué ?

Jordan Petaia, l’un des visages de la jeune génération Wallaby, raccroche les crampons... du rugby ! À 25 ans, le trois-quarts rejoint la NFL via le programme IPP, direction les Los Angeles Chargers.

Il y a encore quelques mois, Jordan Petaia enchaînait les tampons sous le maillot des Wallabies et des Reds. Aujourd’hui, c’est avec des protections qu’il s’apprête à faire parler sa puissance. Non pas sur une pelouse de rugby, mais sur un terrain de NFL.

À 25 ans, le trois-quarts australien raccroche (définitivement ?) les crampons version ovalie pour tenter l’aventure américaine avec les Los Angeles Chargers. La franchise où Antoine Dupont été fait quelques lancers l'été dernier lors de ses vacances.

Un prodige Wallaby devenu Bolts

Révélé très jeune sur la scène internationale, Petaia est devenu en 2019 le plus jeune Australien à disputer une Coupe du monde. À seulement 18 ans, il avait fait forte impression au Japon. Depuis, le joueur des Queensland Reds a enchaîné 31 sélections, inscrit 40 points, et disputé une deuxième Coupe du monde en France en 2023.

Un parcours express, mais intense, marqué par des fulgurances balle en main et une polyvalence qui l’a vu évoluer aussi bien au centre qu’à l’aile, voire à l’arrière. Mais le rugby australien n'est pas au mieux, et comme d'autres avant lui, Petaia a choisi de se réinventer. Il rejoint non pas la NRL mais la NFL via le programme International Player Pathway, véritable tremplin pour les athlètes venus d’autres horizons sportifs.

Le rêve américain version plaquages casqués

Chez les Chargers, franchise basée à Los Angeles, Petaia tentera de s’imposer dans un rôle de tight end. Puissance, explosivité, mains sûres : autant d’atouts qu’il a déjà démontrés à haut niveau et qui pourraient faire mouche sur les tracés de passe américains.

Mais la marche est haute : entre le playbook à assimiler, les contacts version NFL et le rythme effréné des matchs, l’ancien Wallaby va devoir s’accrocher. Et s’il réussit son pari américain, il pourrait bien ouvrir la voie à d’autres talents venus du rugby.

VIDÉO. 7 mois après son arrivée, qu’ont donné les débuts de Louis Rees-Zammit au foot US ?Le chemin vers les matchs officiels est encore long. Et ce n'est pas le Gallois Louis Rees-Zammit, passé lui aussi par le programme, qui dira le contraire. Signé par les Chiefs, il n'avait pas été retenu. Il a ensuite été recruté par les Jaguars mais ne fait pas encore partie de l'équipe principale.