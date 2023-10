Le TOP 5 des plus beaux maillots du Mondial 2023 de rugby.

Après plusieurs semaines de spectacle sur les pelouses de France, découvrez les cinq plus beaux maillots de ce Mondial 2023. Auriez-vous sélectionné les mêmes tuniques que nous ?

Le Mondial 2023 bat son plein depuis maintenant presque un mois. Le spectacle est au rendez-vous sur les pelouses de France et la fête règne dans les tribunes. Les supporters ont en effet massivement répondu à l'appel de l'ovalie. Les stades font le plein et on peut y voir les fans de toutes les équipes vivre chacun des matchs avec beaucoup d'envie. Et quoi de mieux que le maillot de son équipe pour afficher son soutien ? Rouge, bleu, jaune, vert, noir, il y en a pour tous les goûts. De manière très subjective, voici le Top 5 des plus beaux maillots de Mondial.

France

Voir le maillot de la France

L'avantage d'avoir un maillot "simple", c'est qu'on peut aussi le porter dans la vie de tous les jours.

Vous allez très certainement dire qu'on est chauvins, mais on trouve le maillot de l'équipe de France particulièrement réussi. Certes, pas le plus original de la compétition, mais son motif façon tissage sur l'avant, le dos et les manches lui donne un très bon rendu, notamment grâce à son nouveau bleu dynamique. Le coq rouge est particulièrement mis en valeur du côté du coeur. Parfait pour ceux qui oublient au moment de placer leur main pour chanter la Marseillaise. L'avantage d'avoir un maillot "simple", c'est qu'on peut aussi le porter dans la vie de tous les jours.

Saviez-vous que c'est artiste français qui a été choisi pour créer le maillot des Néo-Zélandais pour cette compétition ? Et une fois de plus, c'est une réussite. A vrai dire, la Nouvelle-Zélande a très rarement visé à côté en ce qui concerne sa tunique. Même le maillot blanc était stylé. Ici, ce qui fait la différence, c'est le motif de fougère présent sur l'intégralité du maillot et d'un seul trait. On en retrouve 15 sur l'ensemble de la tunique. Une volonté de son créateur qui souhaitait représenter les quinze joueurs de l'équipe.

Voir le maillot de la Nouvelle-Zélande

Un artiste français a dessiné le maillot de la Nouvelle-Zélande pour le Mondial 2023.

Je découvre le maillot argentin

Chose intéressante à savoir sur le maillot des Argentins : avant ce Mondial, ce n'était pas un puma que l'on retrouvait sur le maillot mais un jaguar. Ce n'est que très récemment que le bon félin a été brodé sur la tunique des Pumas. On a un faible tout particulier pour le maillot extérieur de l'Argentine avec cette bande blanche en diagonale et ces touches de rouge sur le col et les manches. Une franche réussite qui tranche avec l'habituel maillot rayé de l'Argentine.

Favorite pour le titre mondial, l'Irlande reste fidèle à ses couleurs envers et contre tous (vous l'avez ?)

Comme pour l'équipe de France, l'Irlande n'a pas cherché à faire dans la folie et les motifs bariolés avec son équipementier. Du vert, des touches de blanc, un maillot reconnaissable entre tous. Ils auraient très bien pu ajouter un design de trèfle en filigrane. Mais ce n'est pas le style de la maison. Simple et efficace comme l'équipe d'Irlande en fait. Un maillot qui se vend comme des petits pains pendant ce Mondial. Et peut-être bien un maillot collector si jamais l'Irlande remporte le titre.

Acheter le maillot de l'Irlande

Le Japon n'a pas beaucoup fait évoluer son maillot depuis 2019 et le Mondial organisé sur son sol. Mais force est de constater que c'est une réussite. Les supporters des Brave Blossoms sont fans et le portent avec fierté dans tous les stades de France pendant cette compétition. Ce qu'on aime, c'est le design qui fait penser à un casque de samouraï. Mais aussi le fait que les maillots sont fabriqués à partir de fibres recyclées de vêtements fournis par les supporters.

Découvrez le maillot du Japon