Le Top 14 peut-il avoir un nouveau leader ce week-end ? En embuscade, Toulon a les cartes en main

Le RCT joue bien plus qu’un simple match à Béziers. En embuscade au classement, Toulon peut profiter des faux pas adverses pour s’installer tout en haut du Top 14. Encore faut-il être au rendez-vous…

Le RCT a une opportunité en or ce samedi à Béziers. En déplacement "à Montpellier", ou plutôt à la Méditerranée, les Varois débarquent avec la grosse équipe et un objectif clair : ramener le plus de points pour frapper un grand coup au classement. Et si les résultats leur souriaient, Toulon pourrait bien terminer la journée en tête du Top 14.

Une ouverture à saisir

Bordeaux et Toulouse, actuels leaders, jouent aussi loin de leurs bases. L’UBB se déplace à Bayonne, où personne n’a encore réussi à s’imposer cette saison. Le Stade Toulousain, de son côté, file en Auvergne pour défier Clermont, qui n’a laissé échapper qu’un seul match à domicile.

TOP 14. Le Stade Toulousain 'meilleur' pendant les doublons ? Clermont face au défi du champion en titreAutant dire que ces deux cadors auront fort à faire. Pendant ce temps, Toulon affronte un MHR qui a soufflé le chaud et le froid cette année, et déjà perdu deux fois "chez lui". Et cette fois, les Héraultais évolueront encore plus loin de leurs repères, puisque la rencontre a été délocalisée à Béziers en raison de l’état de la pelouse du GGL Stadium.

Toulon en mode commando

L’encadrement du RCT ne s’y est pas trompé : le groupe envoyé à Béziers a fière allure. Ribbans, Isa, Baptiste Serin ou encore Gabin Villière et Dréan seront de la partie, prêts à mener l’assaut contre un MHR qui aligné aussi une grosse équipe.

Billy Vunipola est titulaire à l'instar de Reinach à la mêlée. Il ne formera pas la charnière avec l'ex-Rochelais Reus, sur le banc, mais l'Écossais Hogg. Le Tricolore Bouthier est aussi sur le pré tout comme Bridge, Tambwe ou encore Nouchi et Bécognée. Autant dire que ça risque de taper fort.

Un scénario favorable ?

Si Toulon fait le boulot et que dans le même temps Bordeaux et Toulouse s’inclinent sans ramener de bonus, les Rouge et Noir prendraient la tête du championnat. Un scénario que certains n'avaient pas forcément vu venir, mais qui prend forme au fil des journées. Attention cependant, car Montpellier a de sérieux arguments à faire valoir.

TOP 14. L'UBB en danger ? Pourquoi la période des doublons pourrait tout changerLa dernière visite du RCT à Montpellier s'était soldée par un succès des locaux 27 à 17 en janvier 2024. Mais les Varois ont déjà réussi à imposer leur loi sur la pelouse des Héraultais. Il y a presque deux ans jour pour jour avec une victoire étriquée 20 à 18. Avec seulement deux succès en déplacement cette saison, Toulon sait qu'il doit faire mieux pour rester en haut du classement.

Pour espérer l'emporter, il faudra être bien plus efficace en attaque qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent à l'extérieur. En effet, le RCT fait à peine mieux que l'USAP et Pau en termes de points marqués (97) et accuse quasiment 100 unités de différence avec les cadors du championnat. Jusqu'ici, les Varois n'ont inscrit que 7 essais là où Toulouse est 18 et Bordeaux à 23.

Imaginez donc si Toulon passe devant ces deux formations ce dimanche soir ? Ce serait à n'en pas douter un boost de confiance énorme pour les hommes de Pierre Mignoni. Lesquels distanceraient la concurrence et pourraient ensuite se mêler à la lutte pour l'une des deux premières places qualificatives pour les demies. D'autant que le calendrier des Toulonnais est intéressant avec la réception dans les semaines à venir de Paris et de l'USAP, deux formations qui luttent pour le maintien.