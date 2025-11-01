Le TOP 14 a perdu son ''ventre mou'' : un championnat plus affuté que jamais

Oubliez le “ventre mou” : le Top 14 a muté en championnat sans relâche, où même le 12e peut viser la qualification. Et si c’était la saison la plus serrée de l’ère pro ?

Dernière journée de TOP 14 ce week-end avant une pause bien méritée. Si on exclut le match en retard entre Toulon et La Rochelle, qui seront sur le pont le 8 novembre. Une rencontre qui aura un impact sur un classement toujours plus serré.

Une course au sommet sans pitié

Après neuf matchs, Toulouse et Paris, qui s'affrontent ce samedi, soir dominent les débats avec 25 points chacun. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait un véritable trou avec leurs poursuivants. Les quatre autres formations présentes dans le top 6 se tiennent en trois points.

« Ce qu'on appelait autrefois le "ventre mou" du classement, est désormais une véritable fosse aux lions. »

Et aucun de ces clubs n'est assuré d'y être encore à l'issue de cette dixième journée. Ce qu'on appelait autrefois le "ventre mou" du classement, et désormais une véritable fosse aux lions où tout le monde postule pour les qualifications.

Prenez Lyon, qui se déplace à Toulon en ouverture de la 10e journée, ils n'ont que trois longueurs de retard sur le top 6 alors qu'ils occupent la 12e place du classement. Autant dire que la lutte pour les phases finales bat plus que jamais son plein.

Les Lyonnais, qui totalisent 18 points comme le MHR, sont loin d'être détachés. Et ça, c'est assez remarquable. À titre de comparaison, il y avait 15 points d'écart entre Pau, 12e, et Toulouse, 1er, au même moment l'an passé. Contre 7 unités cette année.

Pourquoi l'écart est-il si réduit ?

Et si l'on remonte encore dans le passé, il y a toujours eu plus de 10 longueurs d'écart entre le premier et le douzième : 13 en 2023/2024, 19 lors de l'exercice précédent et 17 en 2021/2022, 15 l'année d'avant. Bref, vous avez compris.

« Avec un écart deux fois moins important cette saison, la lutte pour la qualification est plus que jamais intense. »

Avec un écart deux fois moins important cette saison, la lutte pour la qualification est plus que jamais intense. Cela peut notamment s'expliquer par le fait qu'il est très difficile de l'emporter à l'extérieur. En parallèle, les résultats de l'USAP et de Montauban font qu'une plus grande partie des clubs engrangent des points. Top 14. Gagner à l’extérieur, mission (presque) impossible ? ''Beaucoup d’équipes se cassent les dents''



Le rôle des matchs à domicile

Avec des formations toujours plus compétitives et équipée pour jouer à fond à la maison comme à l'extérieur, ce TOP 14 est à la fois très homogène mais aussi très ouvert. Une bonne chose pour le suspense. Et pour les supporters des clubs généralement habitués à regarder les mêmes équipes se partager les titres.