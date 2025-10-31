Un XV parisien ambitieux pour le Classico face à Toulouse en TOP 14

Toulouse–Paris, un parfum de Classico ! Malgré les absents, le Stade Français aligne un XV solide mené par Macalou et Carbonel. Objectif : faire douter les Rouge et Noir chez eux.

Le Stade Français Paris a dévoilé son XV de départ pour le choc tant attendu face au Stade Toulousain, ce vendredi soir. Un Classico à saveur particulière, entre deux équipes aux dynamiques opposées et décimées par les doublons internationaux.

Macalou en patron, Carbonel à la baguette

Sans plusieurs cadres majeurs, le staff parisien aligne une équipe solide et ambitieuse. Sekou Macalou sera une nouvelle fois au cœur du jeu, positionné en numéro 8, tandis que Léo Barré glissera à l’arrière. Louis Carbonel mènera la danse à l’ouverture, associé à Kerr-Barlow pour donner du rythme à la rencontre.

Le capitaine Briatte sera là pour mener les Soldats Roses avec Azagoh en deuxième ligne, dans une combinaison alliant puissance et expérience.

Un banc équilibré malgré les absences

Le banc parisien affiche un savant mélange de puissance et de polyvalence avec Pesenti, Paiva et Abadie prêts à apporter de l’impact en seconde période. Derrière, Etien et Ibo offriront des solutions offensives si le match s’emballe.

L’infirmerie reste toutefois bien garnie : Delbouis, Abramishvili et Weber n’ont toujours pas foulé la pelouse cette saison, tandis que Henry poursuit sa convalescence. Monin et Vili manqueront également à l’appel.

Un défi de taille à Ernest-Wallon

Face à une armada toulousaine certes privée de nombreux internationaux, mais toujours redoutable, les Parisiens savent qu’ils n’auront pas droit à l’erreur. Le Stade Toulousain, fort de sa profondeur d’effectif, reste intraitable à domicile.

Mais Paris arrive sans complexe. Entre jeunesse affamée et cadres expérimentés, le groupe de Paul Gustard a les armes pour faire vaciller le champion. Et dans un Classico, tout est possible.