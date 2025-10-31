L'UBB avec une solide armada pour défier Castres sur sa pelouse : les compositions

Malgré les absences de certains internationaux, Bordeaux parvient à composer une équipe intéressante, suffisant pour ramener une victoire de Pierre-Fabre ?

Les joueurs de Yannick Bru en visite au Stade Pierre-Fabre ce week-end pour le compte de la 9e journée du championnat. Orphelin de ses internationaux, le club girondin peut s’appuyer sur les retours d’Arthur Retière et de Romain Buros.

Des retours de marque chez les trois-quarts, puisque l’UBB doit faire face au forfait de Mathieu Jalibert pour quelques semaines. Retière et Buros seront titulaires samedi à 16 h 35.

Bordeaux privé de Barlot, Coleman et Matiu pour le déplacement à Castres

Si les retours de marque se font derrière, le huit de devant des Bordelais-Béglais paraît amaigri. Comme évoqué dans nos colonnes il y a quelques jours, Cyril Cazeaux a été mis au repos cette semaine, mais sera aligné d'entrée face à Castres. En deuxième ligne Adam Coleman est toujours absent, suite à une blessure au mollet, tout comme Temo Matiu, blessé au doigt.

Pour son retour à Pierre-Fabre, Gaëtan Barlot devra attendre, bléssé au pied, il est forfait pour le déplacement à Castres. Maxime Lamothe, fraîchement convoqué pour préparer le match du XV de France face à l’Afrique du Sud, sera titulaire, supplée par Conor Sa. Enfin, en première ligne, est titulaire, tout comme Jefferson Poirot.

Du grand classique pour un grand Castres Olympique ?

On prend les mêmes et on recommence du côté du Castres Olympique, à l’heure où l’infirmerie s’allège avec les retours de Pierre Popelin et Nathanaël Hulleu dans le XV de départ. C’est peut-être le moment pour le C.O. de se remettre dans le droit chemin avec une victoire de prestige face aux champions d’Europe.

Les Tarnais pourront s’appuyer sur un paquet d’avants quasiment au complet, piloté par le capitaine Mathieu Babillot, avec le retour au premier plan de Tom Staniforth.

En vue malgré la défaite des Castrais sur la pelouse de Clermont le week-end dernier, le Fidjien Karawalevu est reconduit à l’aile aux dépens d’Adam Vargas, laissé au repos. Enfin, Théo Chabouni sera titulaire à l’arrière, alors qu’il vient d’apprendre sa convocation à Marcoussis pour préparer le match face à l’Afrique du Sud avec les Bleus.