Remanié mais redoutable : le Stade Toulousain dévoile son XV face au Stade Français

Le Stade Toulousain dévoile un XV remanié pour le Classico face au Stade Français. Entre jeunes affamés et retours bienvenus, les Rouge et Noir comptent bien faire parler leur profondeur.

Samedi soir, le Classico du Top 14 entre le Stade Toulousain et le Stade Français promet encore une belle opposition.

Malgré les doublons et une infirmerie bien remplie, Ugo Mola a une fois de plus sorti un XV capable de rivaliser avec n’importe qui.

Un XV rajeuni mais pas démuni

Privé de ses internationaux, Toulouse fait confiance à ses jeunes pousses. Mallia glisse à l’ouverture, épaulé par Graou à la mêlée, tandis que Kinghorn, Capuozzo, Chocobares et Ahki composent une ligne de trois-quarts plus internationale que jamais. Lebel n'est pas sur la feuille et c'est Delibes qui assurera à l'aile.

Devant, Jack Willis, capitaine du soir, mènera une troisième ligne dynamique aux côtés de Théo Ntamack et Roumat. La deuxième ligne Vergé–Elias, pleine d’envie, sera soutenue par une première ligne composée de Neti, Lacombre et Ainu’u.

Des cadres encore à l’infirmerie

La liste des absents reste longue : Colombe, Cros, Banos, Brennan, Mallez ou encore Épée. En revanche, bonne nouvelle : Dupont et Mauvaka reprennent progressivement l’entraînement collectif. Le staff espère leur retour respectivement pour début décembre et début janvier.

La profondeur, arme fatale des Rouge et Noir

C’est là tout le savoir-faire toulousain : même avec 19 absents, le banc (avec Baille, Gourgues, Thomas ou Merkler) a fière allure. Le Stade n’aligne peut-être pas toute ses stars, mais aligne des talents formés à sa philosophie. Une continuité qui fait la différence en période de doublons.

Face au Stade Français, leader du Top 14, Toulouse veut prouver qu’il reste dangereux, même amoindri. Un Classico de cœur et de caractère, comme on les aime à Ernest-Wallon.