Top 14. Gagner à l’extérieur, mission (presque) impossible ? ''Beaucoup d’équipes se cassent les dents''

Les chiffres sont implacables : seuls 18 % des matchs ont souri aux visiteurs. Le Top 14 version 2025 est plus fermé que jamais, et même les cadors s’y cassent les dents.

Un mur invisible pour les visiteurs

C’est un chiffre qui en dit long : sur 55 matchs disputés cette saison, seules 10 victoires ont été arrachées loin de leurs bases, selonL'Équipe. Dans un championnat où chaque détail compte, le Top 14 n’a jamais semblé aussi hermétique pour les équipes en déplacement.

Et encore : six de ces succès ont eu lieu à Perpignan (4) ou Montauban (2), les deux équipes les moins bien classées. Le technicien béarnais Sébastien Piqueronies reste toutefois mesuré : “Honnêtement, Montauban et Perpignan vont gagner des matchs et je pense que cela va fortement changer la donne. Il est fort probable que les choses s’équilibrent. Cet épiphénomène va-t-il être durable ? Il est encore trop tôt pour l’affirmer.” Pour lui, le retour à un certain équilibre est inévitable à mesure que les “petits” retrouveront des victoires.

Mais à l'heure, et depuis la 1re journée, seules quatre victoires hors de ces stades ont été enregistrées : Pau à Castres, Toulon à Montpellier, Toulouse à Clermont, et récemment La Rochelle à Lyon. Autant dire que les “citadelles” se referment sur les visiteurs.

“Beaucoup d’équipes se cassent les dents à l’extérieur”

Dans un Top 14 toujours plus homogène, l’avantage du terrain n’a jamais pesé aussi lourd. Le public, la connaissance du terrain, l’énergie locale : tout semble concourir à faire du “match à la maison” un véritable bouclier. Tous les clubs savent que s'incliner à domicile, c'est abandonner des points qu'il faut ensuite aller chercher à l'extérieur. Des points beaucoup trop précieux.

Interrogé par le Midi Olympique, le manager de la Section Paloise, ne s’en étonne qu’à moitié :

“Il est de plus en plus dur d’aller gagner sur les autres terrains. Aujourd’hui, même une équipe supposée avoir moins de forces, en réalisant un bon match à la maison, bien construit, bien conduit et bien abouti, arrive parfois à le gagner assez facilement. Je me répète mais je le traduis d’abord par le nombre de bonus défensifs en baisse. Beaucoup d’équipes se cassent les dents à l’extérieur. Nous sommes allés avec des ambitions à Toulon et à Clermont, et nous avons pris deux ‘danses’.”

Un Top 14 de plus en plus homogène

Ce qui se dessine, c’est un championnat d’une densité rare, où chaque réception devient cruciale, et où l’exploit à l’extérieur vaut désormais de l’or. Même le bonus défensif a parfois des allures de succès. Car à la fin de la saison, la différence entre une qualification pour les phases finales, ou bien le maintien, se joue souvent à une petite longueur.

Dans ce Top 14-là, les voyages forment la souffrance — et les points pris loin de chez soi valent double.