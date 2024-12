Le Stade Toulousain et l’UBB confortent leur place de leaders, les pronos de la 13e journée de Top 14

Entre les fêtes, le ventre encore plein des excès des derniers jours, les amateurs de rugby vont pouvoir se gaver de rugby samedi et dimanche avec un boxing day royal.

Ce weekend de Boxing Day s’annonce exceptionnel. Pas de multirugby, pas d’excuse pour rater ne serait-ce qu’une minute de rugby. Les sept matchs se joueront les uns après les autres samedi et dimanche, pour offrir une orgie de rugby entre les fêtes. Il y aura des enjeux sur tous les terrains.

Section Paloise – Vannes

La Section Paloise est très fortement diminuée et déplore 17 absents pour ce match. Piqueronies devra bricoler pour aligner une équipe compétitive. Car Pau n’a pas le droit à l’erreur et reçoit un concurrent direct désormais. Le RC Vannes n’est qu’à une petite victoire de la 13ᵉ place des Béarnais. Match de la peur au Hameau. Vannes sera dans le coup pendant une heure, mais risque de craquer dans les vingt dernières minutes. Avantage aux locaux.

Dans la très mauvaise opération à domicile la semaine dernière, Castres a également perdu son pilier droit Will Collier pour plusieurs semaines. L’anglais manquera beaucoup au pack tant son apport en mêlée est important. En face, Bayonne revient d’un déplacement réussit en Bretagne et a fait le plein de confiance. La paire de centres Tuilagi-Maqala tourne à plein régime. Joris Segonds est parfait dans l’occupation. Les Basques sont difficiles à battre et vont assurer la victoire à Jean Dauger face à un concurrent direct.

Paradoxalement, les deux dernières défaites de l’ASM sont très encourageantes. 15-7 sur la pelouse du Leinster puis 20-15 à La Rochelle avec à chaque fois un pack monstrueux. Christophe Urios va pouvoir construire là-dessus. Désormais, il faut générer une dynamique de victoire pour valider ce renouveau en Auvergne. Impeccable à domicile depuis le début de saison, Clermont va l’emporter avec le bonus pour conforter sa place dans les six.

Clairement LE choc de cette 13ᵉ journée. Le leader reçoit le troisième du championnat à Chaban-Delmas. Une rencontre que les deux équipes ont cochée dans leur calendrier. Le vainqueur de ce match prendra une sérieuse option sur la qualification, voire le top 2. Toulon se déplace avec ses meilleurs joueurs et Bordeaux enregistre le retour de ses internationaux. Tout est réuni pour assister à un match de très haut niveau. Avantage à l’UBB à domicile, mais cette rencontre s'annonce indécise.

Un match entre deux équipes malades. Deux équipes qui ont manqué l’occasion de se donner de l’air la semaine dernière. Défaite de peu au MHR pour les Franciliens (21-17), match nul frustrant à domicile pour le LOU (17-17). Les remous en interne doivent compliquer les choses au Racing. Camille Chat est toujours mis à pied, Travers vient d’officialiser son départ, … Lyon a un gros coup à jouer à l’extérieur pour se relancer. Victoire surprise des partenaires de Baptiste Couilloud s'ils ne font pas trop tourner l'effectif.

Perpignan-La Rochelle

Les deux équipes ont des choses à se faire pardonner dans le jeu. Elles qui ont livré deux matchs peu aboutis la semaine dernière et doivent revenir des fêtes avec de l’envie. Devant leur public, les Catalans profiteront peut-être du retour du maestro McIntyre. À La Rochelle, Kerr-Barlow, Danty et Nowell sont très incertains. Les internationaux comme Skelton profiteront de vacances bien méritées. Le staff n’a pas l’air d’avoir coché ce match, net avantage à l’USAP.

Deux équipes aux trajectoires diamétralement opposées se partagent l’affiche du dimanche soir. Le Stade Toulousain est dans une forme étincelante, autant en Champions Cup qu’en Top 14 et n’a plus perdu depuis le déplacement à Bayonne début novembre. Le Stade Français est en grande difficulté, dans le jeu comme au classement (10ᵉ) avec une seule victoire sur les quatre derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les Rouge et Noir l’emporteront sans trembler avec le bonus, pour offrir un beau cadeau à leurs supporters.