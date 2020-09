Le Stade Français se met en mode ''BD'' pour ses nouveaux maillots 2020/2021

Le Stade Français Paris a dévoilé ses nouveaux maillots pour la saison à venir. Au menu : rose, bleu, fleurs, éclairs. Le tout sous un design "BD".

Il n'en manquait plus qu'un et c'est chose faite. Le Stade Français Paris a dévoilé ses nouveaux maillots pour la saison à venir et il est plutôt bien réussi. Adepte de l'innovation en terme de design, le club parisien a décidé cette année de s'inspirer du monde de la BD pour habiller ses joueurs et ses supporters. Les couleurs restent classiques avec un maillot rose pour le domicile et un maillot bleu pour l'extérieur. Kappa a décidé de fleurir le maillot domicile avec un style nouveau, tandis qu'à l'extérieur, les joueurs porteront les éclairs si chers au club.

Si le club a mis du temps à dévoiler ses tuniques, c'est notamment à cause de son premier match reporté face à Bordeaux-Bègles ce week-end pour cas de COVID. La semaine prochaine, si les tests sont négatifs, l'équipe de Gonzalo Quesada se déplacera à Castres pour débuter sa saison 2020/2021.