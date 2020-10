Le Stade Français dévoile un nouveau maillot à l'ancienne qui va plaire aux supporters [VIDEO]

Le Stade Français a présenté son maillot third où le rose laisse la place aux couleurs historiques de la ville de Paris.

C'était un peu inattendu. Ce vendredi, le Stade Français a dévoilé une nouvelle tunique. Un maillot third qui devrait trouver un certain écho chez les supporters de longue date de la formation parisienne. Sur ces réseaux, cette dernière n'a pas été très loquace dans ses explications. La vidéo de présentation est seulement accompagnée du message : "Nouveau combat, nouvelle armure. Issue de notre Histoire." On peut dire que ce maillot a de la gueule. Les sponsors savent se faire discret tandis que les éclairs ont une place plus importante. Un rappel aux maillots des années 2000 de la marque. Notez qu'il n'y a pas de rose mais du blanc, du rouge et du bleu, couleurs historiques de la ville. Il sera porté dimanche face à Toulouse.

Crédit vidéo : Stade Français Paris