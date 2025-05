Le SA XV écrit l'histoire en Pro D2 et se donne le droit de rêver en phase finale

Chanzy a vibré fort vendredi soir. Le SA XV a dominé Oyonnax pour s’offrir sa toute première qualification pour les phases finales de Pro D2. Une soirée magique.

Un soir pour l’histoire à Chanzy

Ce vendredi soir, le SA XV a vécu un moment fondateur : une première qualification pour les phases finales de Pro D2, acquise au forceps face à Oyonnax (44-27).

𝙃𝙄-𝙎𝙏𝙊-𝙍𝙄-𝙌𝙐𝙀 🤯



Qualification en barrage ! 🤩

Félicitations à tous 🥳 pic.twitter.com/4OodYQKFBi — SA XV Charente Rugby (@SAXV_Charente) May 9, 2025

Dans un stade Chanzy en ébullition, les locaux ont su emballer le match et faire exploser la défense adverse avec 6 essais à la clé. Une performance majuscule, avec un triplé de l'ancien international anglais May, pour s’offrir le droit de rêver un peu plus.

Brive et Grenoble en patrons, barrages explosifs à venir

Pendant que Brive assurait une victoire solide contre Grenoble (38-13) pour prendre provisoirement la tête du classement, les dernières pièces du puzzle des phases finales tombaient en place.

Colomiers (3e) et Provence Rugby (4e) joueront donc les barrages tout comme Soyaux-Angoulême (5e) et Montauban (6e). Reste à connaitre le classement final et les affiches. Pour cela, il faudra attendre la 30e journée puisque seuls quelques points séparent ces équipes.

Le SA XV, un outsider à surveiller ?

Avec cette qualification historique, le club charentais s’offre un statut de poil à gratter. Porté par un jeu débridé, une mêlée solide et un public qui répond présent, le SA XV pourrait bien créer la surprise. Désormais, c'est du bonus mais on sent qu'ils ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin.

Derrière ce quatuor en barrage, Brive et Grenoble attendent de pied ferme. Les deux clubs sont directement qualifiés pour les demi-finales, avec l’ambition claire de retrouver le Top 14. Mais comme souvent dans ce championnat, rien n’est écrit à l’avance.

C'était forcément un objectif, il est atteint. Il reste un match de championnat à Valence pour être le mieux classé et après, on va prendre du coup les matchs les uns après les autres. Et comme l'a dit Alex, on ne vient pas le matin pour en se disant qu'on va perdre donc on va, on va travailler et tout aller dans le même sens pour gagner tout simplement. (Maxence Lemardelet)

Rendez-vous très prochainement pour le début des barrages… et peut-être de nouveaux frissons à écrire pour Soyaux-Angoulême.