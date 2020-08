Le rugby va-t-il aussi avoir droit à ses bruitages de supporters comme au foot et au basket ?

La reprise des championnat approche. On ne sait toujours pas combien de supporters seront autorisés dans les stades.

Dans quelles conditions le rugby va-t-il reprendre ? La jauge de 5 000 spectateurs dans les stades sera en place jusqu'au 31 août au minimum. Tous les clubs espèrent qu'elle sera doublée pour la reprise. Mais rien n'est moins sûr. Certaines formations pourraient obtenir des dérogations comme l'USAP et accueillir quelques milliers de supporters en plus. Mais si d'aventure la jauge venait à ne pas évoluer voire même a être réduite, les stades vont très sérieusement sonner creux. Outre l'ambiance propre aux matchs de rugby avec les bandas, on connait l'importance du 16e homme lors des matchs à domicile. Dans des enceintes qui peuvent accueillir le double, le triple voire le quadruple de la jauge, la reprise pourrait avoir des airs de match amical. On imagine cependant mal les clubs français mettre des supporters en carton dans les tribunes comme on a pu le voir ailleurs. NRL - Un tueur en série s'infiltre au milieu des supporters en cartonPour donner plus de vie aux rencontres, la possibilité d'ajouter des sons de supporters existe. Si vous avez suivi les récents matchs de Champions League en football joué à huis clos, vous avez certainement entendu les chants des supporters. Cette ambiance artificielle est en effet proposé par le diffuseur du match aux téléspectateurs. Qui peuvent choisir de s'en passer et de vivre le match comme les joueurs sur le pré avec les annonces, les encouragements des remplacements et les cris du coach. La possibilité de recréer artificiellement l'atmosphère des stades pleins a été évoqué dès le début du confinement. Numerama nous apprend même que la chaîne anglaise Sky Sport s'est associé avec l'éditeur de jeux vidéo EA Sports, qui produit notamment le célèbre jeu de football FIFA, pour donner plus de vie aux rencontres de Premier League. "Un comble, quand on sait que les jeux FIFA se sont inspirés des rencontres en direct pour coller au plus près à la réalité."

En juin dernier, RMC nous apprenait qu'en Allemagne, pour le match entre Dortmund et le Bayern, Sky Deutschland avait confié à un réalisateur la tâche d'envoyer des sons au bon moment à partir d'une base de données sonore. Mais ce n'est pas précis à 100 % et ça mobilise jusqu'à 10 personnes. Pourtant, c'est la solution choisie en NBA. Du côté de Disney World, pas de fans dans les tribunes. A leur place, des écrans qui affichent des fans sélectionnés par chaque équipe. Comme pour le football, l'idée d'utiliser les sons de la franchise NBA 2K a été évoquée. Au final, c'est un système audio complexe qui a été mis en place avec des dizaines de haut-parleurs destinés à retranscrire une ambiance la plus proche de la réalité explique le site sportsvideo.org. "Ces clips ont été collectés à partir de diverses sources authentiques, y compris la série NBA 2K de l'éditeur de jeux vidéo 2K Sports, ainsi que d'enregistrements de matchs réels, fournis par les équipes et la ligue." Des chants et encouragements propres à chaque équipe ont aussi été récoltés pour personnaliser les encouragements. Pourquoi la dérogation de l'USAP a été acceptée et pas celle du Stade Français ?Sans aller aussi loin, on peut imaginer que les clubs de rugby pourrait diffuser certains chants de supporters pendant le match pour assurer un minimum d'ambiance. Ce qui ne représenterait pas forcément un coût supplémentaire. Car ce qui inquiète plus les formations de Top 14 et de Pro D2, ce n'est pas tant l'absence de chants mais surtout de supporters. Contrairement au football ou au basket, le rugby ne peut pas survivre à huis clos. Sauf deuxième vague avérée de la pandémie de Covid-19, les matchs de rugby n'auront pas lieu dans une enceinte vide. Après plus de six mois sans match officiel, on peut compter sur les supporters présents pour assurer le show. Le tout, en respectant bien sûr les gestes barrières et la distanciation sociale.