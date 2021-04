Le rugby, précurseur de la Super League ?

Le monde du football s'insurge depuis ce dimanche 18 avril sur le projet d’une Super League. Le rugby doit-il s’inquiéter de cela et quelle leçon peut-il en tirer ?

Le dimanche 18 avril, un article du New York Times met aux yeux du monde une véritable bombe dans le monde du sport professionnel : la Super League. Il annonce que dans les heures qui suivront, une ligue fermée, sans relégation ou division inférieure, contenant 12 des clubs les plus puissants du monde verra le jour. Cette dernière ayant officiellement pour but de “sauver le football” selon Florentino Perez, président du Real Madrid et de cette toute nouvelle compétition. Du côté des fans, c’est la douche froide. Ces derniers pointent du doigt le manque d’équité et de respect des valeurs sportives. Ils scandent le slogan “créer par les pauvres, volés par les riches”. Aujourd’hui le projet semble être avorté. Plusieurs équipes ayant annoncé se retirer du projet. Au vu de la situation, plusieurs fans de Rugby en ont profité pour lier cette histoire à celle de notre cher ballon ovale. Mais le rugby et le football sont-ils vraiment comparables sur ces points ?

La planète rugby réagit vivement à la création de la Super Ligue Arverne, mais nous ne lâcherons pas le projet! #SuperLeague #Superligue pic.twitter.com/IzwZcqrzEb