''Le rugby ne sera jamais parfaitement sûr'', estime l'ancien international gallois Sam Warburton

L'ancien 3e ligne et capitaine gallois Sam Warburton estime que malgré tous les efforts pour rendre le rugby sûr, on ne pourra jamais le rendre sûr à 100%.

RUGBY. Warburton se dit ''incrédule'' face aux mauvaises techniques de plaquagesContrait de prendre sa retraite à seulement 29 ans en 2018 en raison de nombreuses blessures, Sam Warburton est aujourd'hui un observateur averti de son sport favori. Il vit, ou plutôt il revit, pleinement l'après-rugby et se réconcilie petit à petit avec un corps qu'il a si souvent malmené et qui a été meurtri par tant de chocs. Notamment en allant gratter des ballons dans les rucks. Ce qui a eu des effets néfastes sur ses genoux et ses épaules. Warburton a été un des meilleurs gratteurs du monde. Aussi, il ne peut s'empêcher d'avoir un regard critique sur la technique de certains joueurs. "Dans le cas d'un bon grattage, je dis toujours au spectateur de rugby que plutôt que d'admirer en premier le grattage, qui est ce que nous admirons toujours, regardez la tentative de nettoyage. Et le plus souvent, c'est terrible voire vraiment mauvais", confiait-il à RugbyPass, il y a quelques semaines. Néanmoins, il estime également qu'il y a du mieux. Notamment dans la manière dont ces phases de jeu sont arbitrées. Ainsi, on voit de moins en moins des joueurs arrivés lancés pour déblayer à l'épaule. Sans une bonne technique, on ne se débarrasse pas d'un bon gratteur. Le ''carton ORANGE'' va-t-il débarquer à la Coupe du monde de rugby en France ?La sévérité des sanctions pour les mauvais gestes contribuent également à rendre le rugby plus sûr pour ses pratiquants. Néanmoins, l'ancien international gallois considère que son sport ne sera jamais sans risque. "Vous devez vous rappeler que vous avez des gars, qui font en moyenne plus de 100 kilos, qui courent les uns dans les autres, donc vous allez avoir des chocs à la tête. C'est ce que nous devons accepter avec le rugby - le rugby ne sera jamais parfaitement sûr. Nous pouvons certainement essayer de le rendre plus sûr, et nous pouvons continuer à le faire dans le futur. Mais les chocs à la tête sont inévitables et les gens doivent l'accepter." Une évolution des règles, notamment celle de la hauteur des plaquages, va dans le bon sens. Mais on ne peut pas non plus tout changer sous peine de dénaturer cette discipline. Comme expliqué par Warburton, le plus important pour protéger les joueurs, c'est la technique. Mieux ils seront formés et plus ils pourront éviter de se blesser et d'infliger des blessures aux autres. ''Rugby : mourir fait partie du jeu'', le livre bouleversant de Philippe Chauvin, papa endeuillé