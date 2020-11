Le Rugby Club Eyrieux en deuil après la disparition tragique de leur capitaine, Olivier

Le Rugby Club Eyrieux est endeuillé après la disparition de leur capitaine, Olivier, à seulement 26 ans.

Il y a des nouvelles que l'on se passerait bien d'écrire. Ce lundi matin, une terrible tragédie est survenue en Ardèche, à Issamoulenc, comme le rapporte France Bleu. Deux véhicules ont vu la route se dérober sous leurs roues et un automobiliste est décédé. Ce conducteur de 26 ans est Olivier, capitaine du Rugby Club Eyrieux, évoluant en Promotion Honneur dans la Ligue Auvergne-Rhone Alpes. Son frère, Nicolas, présent dans l'autre véhicule, a été hospitalisé, blessé au dos.

Olivier est un enfant du club. De ses débuts à l'âge de 6 ans, il n'a jamais quitté ce stade, jusqu'en senior où il était devenu le capitaine courage et à l'écoute de ses amis. Ses coéquipiers et le club ont tenu à lui rendre hommage dans un post Facebook :

Boulard,

Les mots nous manquent pour décrire le vide que tu vas laisser. Ton sourire, tes blagues parfois vaseuses mais qui étaient là pour redonner le sourire dans les bons comme les mauvais moments.

Tu vas manquer à ta famille vers qui nos pensées sont tournées, et tu vas manquer aussi à cette famille qui est le RCE.Tes valeurs, ton engagement, ton attitude…

Toujours irréprochable dans la victoire comme dans la défaite. Tu as su guider, fédérer que ce soit au sein de l’équipe dont tu étais un pilier, Le Capitaine depuis quelques années. Mais tu étais aussi le pilier de ta famille et de tes amis.

Les mots, nous ne pouvons les trouver car c’est toi qui avais l’habitude de les dire. Toi qui étais toujours là quand il y avait besoin d’un coup de main que ce soit pour aider, faire la fête, s’entrainer, jouer, gagner et perdre. Aujourd’hui tu as perdu contre une route qui s’est dérobée sous toi. Toi qui ne t’es jamais dérobé sur le terrain. Le RCE pour toi ne se dérobera pas.

Aujourd’hui, comme d’autres avant toi, tu rejoins les étoiles de l’ovalie, le RCE pleure pour toi et a une pensée pour ton frère, ta sœur, ton papa et toute ta famille

Au revoir Boulard.

Ses proches ont également tenu à ouvrir une cagnotte Leetchi afin de soutenir financièrement sa famille, son frère, sa soeur désormais orphelins de son sourire. Elle est disponible ici