RUGBY. Le rugby argentin se mobilise pour venir en aide à un club en détresse

Le Caraguay Rugby Club en Argentine, a connu un immense élan de solidarité de la part du rugby argentin. Le club était en péril à la suite de la crisé sanitaire.

C'est une histoire atypique d'un club argentin à deux doigts de mourir qui a trouvé un élan de solidarité au pays. Son nom ? Le Caraguay Rugby Club. Situé à Villa Nueva Esperanza, dans la périphérie de Santiago del Estero au Nord de l'Argentine, le club naît en 2013, sous la houlette de Julio et Liliana qui rêvaient de créer un club de rugby. Un mois après, Liliana décéde d'une maladie alors qu'un an plus tard, Julio trouve la mort dans un accident de la circulation. Synonyme de fin du club ? Que nenni, les autres membres de l'association se sont promis de faire perdurer le rêve des deux défunts.

Oui mais voilà, début 2020, comme le monde entier, le Caraguay Rugby n'échappe pas à la crise sanitaire dû au Covid 19. À la reprise, le club qui compte 40 jeunes et séniors, 25 enfants et 6 femmes est au plus mal et ne sait s'il pourra continuer à vivre. Les joueurs s'entraînent dans des conditions difficiles sans infrastructures ni matériels. Le meilleur exemple ? Ce ''joug'' improvisé, créé avec des pneus. Une image devenue virale et repartagée un peu plus de mille fois par les internautes après un tweet du journaliste Sebastian Perasso.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @caraguayrugbyclub

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @caraguayrugbyclub

Cette histoire a tellement fait de bruit au pays que le monde du rugby argentin s'est mobilisé pour offrir une nouvelle machine au club. Ramiro Zuca Conti a organisé et mené une collecte et a été rejoint par les internationaux argentins Matías Moroni et Nahuel Tetaz Chaparro. Grâce à cela, le Caraguay Rugby Club a pu s'offrir un vrai joug. Un beau mouvement de solidarité comme nous le confirmait le club : ''La solidarité que nous avons rencontré est incroyable.'' Grâce à la cagnotte de Zuca Conti, le club pourra également avoir de nouveaux équipements à disposition en plus de cette machine à mêlée : ''Il nous a apporté beaucoup de choses : boucliers, sacs de plaquages, des ballons, des chasubles...''

Lo hicimos.

Caraguay tendrá su máquina para entrenar scrum.

Además, camisetas, shorts, medias, bolsas de tackle, y escudos.



Juntos no tenemos límites. 🏉❤️

Gracias @LANACION por compartir la historia. @rugbydidactico 👌https://t.co/i9nJ1WazDP — Ramiro Conti (@ZucaConti) October 18, 2021

El rugby es uno. Defender sus valores y tradiciones depende de todos. #RugbyDidactico pic.twitter.com/mu6ZxG16rB — Sebastian E. Perasso (@rugbydidactico) October 20, 2021

Le rugby argentin traverse donc une grave crisé économique liée au Covid 19. Et cette histoire est arrivée jusqu'aux oreilles de l'UAR, la fédération nationale. Cette dernière a donc établi un plan d'aide de 140 millions de pesos ''pour faire face aux graves difficultés économiques rencontrées par les clubs et les syndicats qui promeuvent le développement de notre sport dans tout le pays'', dans des paroles rapportées par le site Olé.