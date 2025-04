Le rugby américain teste cette loi innovante... le Top 14 (très) bientôt concerné ?

Alors que le rugby évolue, la Major League Rugby teste des règles qui pourraient rendre le jeu plus fluide – êtes-vous prêt pour le changement ?

Le Tournoi des 6 Nations 2025 a vu l'apparition du carton rouge de 20 minutes. Et alors que le Conseil de World Rugby doit prochainement voter pour son application définitive, d'autres tests ont lieu dans différents championnats. C'est notamment le cas aux États-Unis où la Major League Rugby sert de terrain d'expérimentation.

World Rugby continue ses tests

Plusieurs nouvelles "lois" sont en effet testés cette saison avec l'objectif de rendre le rugby plus spectaculaire et moins haché. Ainsi, plusieurs actions ne découleront plus sur une mêlée. Supprimant de fait tout le temps de préparation ainsi que les éventuelles mêlées à refaire.

Loi 11.2 : Suppression de l'option de mêlée sur un en-avant/une passe en touche

Un en-avant ou une passe en touche entraînera désormais uniquement une touche , supprimant l'option de mêlée pour maintenir le jeu en mouvement.

Loi 12A : Coup ou lancer vers l'avant dans l'en-but

Lorsque le ballon est frappé ou lancé vers l'avant dans la zone d'en-but et touché au sol par l'une ou l'autre équipe, le résultat sera une sortie de la ligne de but , éliminant la mêlée comme option de reprise.

Loi 15.17 : Défaut de jouer le ballon dans les 5 secondes

Si une équipe ne joue pas le ballon dans les 5 secondes suivant l'appel « utilisez-le » de l'arbitre, la sanction sera désormais un coup franc (CF) au lieu d'une mêlée ordonnée.

Loi 16.17 : Fin de maul infructueuse

Si un maul se termine sans succès, la reprise sera désormais un coup franc (CF) plutôt qu'une mêlée.

De plus, plusieurs d'autres tests débutés l'an passé se poursuivent à l'occasion de la saison 2025. C'est notamment le cas avec le carton rouge de 20 minutes ainsi que limitation des mêlées après les coups de pied de pénalité.

L'autre règle testée aux USA depuis 2024 est beaucoup plus 'originale'. Si bien qu'elle a sans doute échappé à beaucoup de supporters qui ne suivent pas nécessairement le championnat américain. Elle concerne en effet les essais marqués entre les perches.

A l'heure actuelle, un essai de pénalité rapporte automatiquement sept points. En MLR, c'est aussi le cas lorsque le ballon est aplati entre les perches et surtout à l'intérieur d'une zone délimitée par deux lignes blanches qui partent des poteaux jusqu'à la ligne de ballon mort.

Le Top 14 bientôt concerné ?

Comme pour l'essai de pénalité, pas besoin de transformation. Ce qui fait gagner du temps. Bien évidemment, les joueurs ne sont pas obligés d'aplatir dans cette zone. Ils peuvent très bien en sortir pour gagner du temps selon la physionomie de la rencontre.

Une règle qui pourrait très bien débarquer au sein des autres championnats, et donc en Top 14, tant elle parait logique. Une transformation face aux perches est très rarement manquée. Mais elle aura sans doute ses détracteurs, comme les autres règles.