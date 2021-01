Le rugby amateur au bord de l'implosion

Le rugby amateur est en crise. La FFR craint entre autre une forte baisse des licenciés alors que la reprise des compétitions n'est toujours pas actée.

La situation sanitaire fait qu'aujourd'hui le Tournoi des 6 Nations est au centre des discussions. Jouera, jouera pas ? À trois semaines du début des hostilités, le doute est toujours de mise sur le bon déroulé de la compétition. Mais au milieu de ce rugby pro qui croise toujours le fer, le rugby amateur lui, est à l'arrêt et ce depuis le 28 octobre dernier. Si bien que les nombreux clubs connaissent une crise sans précédent, eux pourtant qui sont l'essence même de ce rugby aujourd'hui professionnel. Face à cela, de nombreux cris d'alarmes ont été lancé, pour un monde amateur qui se sent aujourd'hui délaissé, qui n'entrevoit pas le bout d'un tunnel sans fin, commencé en mars dernier. Et les diverses annonces du gouvernement, avec entre autre ce couvre-feu national instauré à 18 heures ne sont guère réjouissantes. Rugbyrama fait écho des propos de Patrick Buisson, vice-président de la Fédération Française de Rugby, en charge du rugby amateur : ''En effet, je ne vois pas comment les clubs vont pouvoir s'entraîner en semaine. Dans ces conditions, il est difficile pour nous de stimuler les clubs.'' Certains ont envisagé de se retrouver le week-end.

Outre cette longue attente, c'est cette indécision et ce report de date de reprise qui agace et inquiète. Toujours dans les colonnes de Rugbyrama, Patrick Buisson ne pousse pas à l'optimisme : ''Nous sommes toujours au stade 3, et nous le serons jusqu'au 20 janvier au moins, à la vue des annonces, je suppose que nous allons y rester en attendant les nouvelles directives. Depuis le 28 octobre, on dit aux clubs qu'on se reverra le 15 décembre, puis le 7 janvier, etc. On repousse les dates, semaine après semaine. C'est frustrant mais c'est comme ça... Nous sommes tous des citoyens, on comprend tous que la situation ne va pas s'arranger d'un jour à l'autre.'' Des paroles qui font ressurgir de plus en plus le spectre d'une saison blanche. Autre problème, la baisse des licenciés risque également d'être colossale. Buisson poursuit : ''La baisse serait de 7 à 8%. On va forcément perdre des licenciés. Mais ce sera le cas pour toutes les fédérations. Il faut aussi rappeler que ce qui freine les adhésions, c'est le manque de visibilité.''

Interrogé sur la santé des clubs amateurs, ce dernier a fait preuve d'un enthousiasme étonnant : ''Les clubs ne vont pas mourir. Ils se portent bien même s'ils ne jouent pas.'' Pourtant, différentes associations ont déjà appelé à l'aide et ont fait part de leurs inquiétudes suite à ce manque d'activité. Certains craignaient même ne pas pouvoir reprendre du service. Qui plus est, chaque jour qui passe nous rapproche de la fin de saison. Une reprise était envisagée pour mars. Cela voudrait dire que les joueurs devraient reprendre les entraînements d'ici quinze jours, afin de se préparer physiquement après plus de trois mois sans pratique. Impossible dans la conjoncture actuelle. Ajoutez à cela, la quinzaine de matchs encore à disputer. Qu'on ne se trompe pas. À l'heure qu'il est, sans tomber dans la sinistrose ambiante, une reprise des compétitions semble utopique. L'élite continue, pendant que le reste s'enlise dans un marasme sans fin. En attendant, le sport amateur meurt à petit feu dans l'anonymat le plus total, quoiqu'on en dise. Silence on coule.