''Le risque zéro n’existe pas'', lance Serge Simon après plusieurs cas chez les U20

Plusieurs joueurs et membres de l'équipe de France U20 ont été testés positifs au coronavirus en plein stage de préparation au Portugal.

"Le risque zéro n’existe pas", commente Serge Simon via RMC alors que pas moins de 7 joueurs de l'équipe de France des moins de 20 ans ont été testés positif au Covid-19. Deux membres du staff seraient aussi concernés, tous asymptomatiques. Selon RMC, qui rapporte l'information, "une partie de la délégation rentrera dès ce mardi en France." Bien que le Tournoi de la catégorie ait été reporté en raison du grand risque de contamination, les Bleus se sont rendus au Portugal pour un stage de préparation. Les quatre tests réalisés jusqu'ici avaient été négatifs. De nouveaux devront avoir lieu avant que les joueurs puissent rentrer en France. Le protocole avait été respecté et les joueurs très sérieux. Et pourtant.



Ce qui ne présage rien de bon pour le Tournoi des 6 Nations masculin, toujours maintenu à l'heure actuelle. Le XV de France doit se déplacer en Italie lors de la première journée. Quid de la suite de la compétition ? "Ça révèle ce que l’on sait, c’est-à-dire que le risque zéro n’existe pas, mais ça révèle aussi l’efficacité de la détection lors de l’apparition de la circulation du virus, et notre capacité à le maitriser." L'idée d'une bulle sanitaire, écartée dans un premier temps, commence à faire son chemin dans les esprits. Dernièrement, la ministre des sports a milité pour cette hypothèse. Maracineanu préconise une bulle sanitaire pour le prochain Tournoi