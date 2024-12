''Le muscle le plus important c’est le cerveau'', avec 4 jaunes et 1 rouge, le VRDR ''l’a laissé dans le bus''

Valence Romans s’est incliné 18-13 à Aurillac en Pro D2. Une défaite frustrante pour les Drômois, plombés par une indiscipline chronique et un carton rouge.

Ce déplacement à Aurillac n'avait rien d'un match facile, mais le VRDR s’est tiré une balle dans le pied. Avec quatre cartons jaunes et un carton rouge, les joueurs de Fabien Fortassin ont passé près d’une mi-temps à 14, voire 13 sur le terrain.

Marco-Pena (11ᵉ), Aléo (32ᵉ), Huguen (49ᵉ) et Vial (68ᵉ) ont chacun écopé d’un jaune, tandis qu’Humbert a quitté ses partenaires sur un carton rouge à la 42ᵉ minute. Une indiscipline rédhibitoire face à une équipe d’Aurillac qui était prenable.

"On s’est sabordés", un Fortassin sans concessions

Après la rencontre, le manager du VRDR, Fabien Fortassin, n’a pas mâché ses mots via le Dauphiné Libéré : « On a tout fait pour ne pas gagner ce match ! J’assume souvent beaucoup de choses, mais ce soir je n’assume pas. Depuis le début de saison, c’est le match le plus facile qu’on a eu à jouer et on leur a offert sur un plateau. [...] J’ai été pro pendant 15 ans, je n’étais pas le plus athlétique, mais je jouais avec mon cerveau. Le muscle le plus important, c’est le cerveau, et on l’a laissé dans le bus aujourd’hui. » Un constat amer qui traduit la frustration d’un groupe capable de rivaliser avec ses adversaires, mais trop souvent pénalisé par des erreurs individuelles et un manque de lucidité.

Une mêlée en souffrance et des points positifs éclipsés

Outre les fautes, le VRDR a également souffert en mêlée fermée, dominée par Aurillac tout au long de la rencontre. Pourtant, malgré l’indiscipline et les difficultés en conquête, les Drômois sont restés dans le match jusqu’au bout, décrochant un point de bonus défensif.

Une maigre consolation pour Scott Newlands, co-entraîneur du VRDR : « On est tristes et en colère. Même à 13 ou 14, on n’était pas loin de revenir avec la victoire. Mais l’engagement ne suffit pas, il faut qu’on garde le contrôle. »

Une place précaire hors de la zone rouge

Malgré cette défaite, Valence Romans sort temporairement de la zone de relégation grâce à ce point pris à l’extérieur. Avec une longueur d'avance sur une formation d'Oyonnax qui n'y arrive pas cette saison. Un moindre mal pour Adrien Roux, capitaine du VRDR : « Ce point, malgré les circonstances, n’a pas la saveur d’un bonus classique. On a du caractère, mais si on continue à faire des fautes comme ça, la saison sera très longue. »

Ce revers contre un concurrent direct met en lumière le manque de constance du VRDR, qui devra impérativement retrouver de la discipline et de la lucidité pour espérer se maintenir en Pro D2. Car comme le dit Fabien Fortassin : « Si on ne gagne pas des matchs comme cela, où est-ce qu’on va gagner ? »