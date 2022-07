Le monde du rugby réagit à la performance incroyable de l'Irlande face à la Nouvelle-Zélande

Ce samedi, l'Irlande a remporté son deuxième match face à l'Irlande et ainsi décroché la victoire dans la série. Les Irlandais occupent la première place mondiale.

That’s a phenomenal achievement. Very evident that Andy Farrell has created a special environment that shows everyone in their best light.Special team. 💪👍👏🏻☘️🇮🇪 — Ronan O Gara (@RonanOGara10) July 16, 2022

Biggest congratulations to Ireland, the players, coaching staff, the families, and the fans! 🇮🇪 What a magnificent performance! The first northern hemisphere team to win a series in New Zealand against the All blacks. Well done & enjoy the win ✊🏽 — Sonny Bill Williams (@SonnyBWilliams) July 16, 2022

To my @AllBlacks brothers, all good things must come to an end. This setback will only make us stronger. ✊🏽🖤 — Sonny Bill Williams (@SonnyBWilliams) July 16, 2022

Surely European rugby has earned its stripes now. Take a bow @IrishRugby brilliant series — Census Johnston (@cenjohnston) July 16, 2022

What a bloody performance#NZLvIRE — Mike Ross (@MikeRoss03) July 16, 2022

Delighted for everyone involved in this series win. Incredible. What skill but also character they showed to handle that @AllBlacks backlash in the second half. Number one in the world in the rankings and a chance to test ourselves against the Boks in November #NZvIRE #NZLvIRE — Bernard Jackman (@bernardjackman) July 16, 2022

Mother of God, what a finish! #NZLvIRE — Jerry Flannery (@jerryflannery) July 16, 2022

Top of the world! ☘️ 🌍 pic.twitter.com/dp3sdC1H1q — Nick Heath (@nickheathsport) July 16, 2022

Well done @IrishRugby 👏👏 — Matthieu Lartot (@lartot) July 16, 2022

Les All Blacks n’avaient pas perdu leur série de tests matchs face à une équipe de l’hémisphère nord depuis 28 ans. #NZLvIRL pic.twitter.com/4j3Mmj1fzu — World Rugby FR 🇫🇷 (@WorldRugby_FR) July 16, 2022

NZ SUMMER TOUR 2022 = COMPLETED IT ✅ #TeamOfUs | #NZvIRE pic.twitter.com/v3G7o0vopa — Irish Rugby (@IrishRugby) July 16, 2022