Le MHR sur le point de réaliser le transfert le plus improbable du Top 14 ?

Le retraité Stuart Hogg pourrait débarquer dans l'Hérault. Quelque chose nous dit que le MHR n’a pas fini de nous surprendre.

Le MHR aime faire parler de lui. Même si ce n'est pas pour les bonnes raisons. En témoigne les recrutements de Mohammed Haouas ou de Billy Vunipola, malgré les polémiques.

Cette fois encore, le club héraultais est prêt à défrayer la chronique, puisqu'il a l'intention de signer un joueur sous le couvert d'une décision de justice, mais aussi retraité depuis 1 an. Selon Midi Olympique, les Cistes auraient fait une proposition à l'Ecossais Stuart Hogg.

L'arrière aux 100 sélections, connu pour ses cannes de feu, son sang-froid et son jeu au pied monstrueux, viendrait compenser la blessure au genou de Bouthier. Ironie du sort, les deux joueurs s'étaient affrontés en 2022 pour un défi World Rugby.

Rien n'est encore acté néanmoins, alors que le joueur déclarait il y a peu que le rugby lui manquait, mais qu'il ne rejouerait probablement pas chez les professionnels. Et que l'avenir du MHR en Top 14 est encore incertain.

Ce transfert, s'il se confirme, serait une véritable surprise, tant personne ne s’attendait à voir Hogg rejouer au rugby professionnel et encore moins en France.

Reste que s'il débarquait en forme, Hogg représenterait une sacrée plus-value pour le 13ème du Top 14. À 32 ans, après une année sabbatique, nul doute que l'ancien d'Exeter en a encore sous le pied.

Et que le MHR n’a pas fini de nous surprendre. Plus c'est gros, plus ça passe...