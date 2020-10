Le MHR corrige Brive avec un Serfontein en feu [VIDEO]

Les Montpelliérains recevait Brive et confirme en prenant un bonus défensif bienvenu. 30 à 6 et 4 essais au compteur.

Si le XV de France s'est imposé avec Paul Willemse, le Montpelliérain, le Top 14 continuait son championnat avec notamment un MHR vs Brive ce dimanche. Avec un triangle de derrière Reilhac-Tisseron-Martin, les joueurs de Xavier Garbajosa n'ont pas hésité à porter le ballon et à envoyer du jeu. Il faut dire que Reinach est souvent un accélérateur de particules depuis cette année. Serfontein a également été très utilisé et de belle manière. Après un bon travail d'appui, le centre sud-africain poursuit son action du pied gauche pour l'essai de son ouvreur, Alex Lozowski.

Montpellier continue de coller au haut de tableau, avec 12 points au classement et une 8e place. Le 5, Pau, n'est qu'à 2 points dans un ventre mou où se joue la vraie bataille de cette période de doublons internationale.