Le message d'adieux de Cheslin Kolbe au Stade Toulousain et aux supporters

Le Sud-Africain Cheslin Kolbe a confirmé son départ du Stade Toulousain à travers un message adressé aux supporters mais aussi à ses coéquipiers.

"Le moment est venu pour moi de refermer l'une des pages les plus incroyables de ma carrière", c'est par ces mots que Cheslin Kolbe a débuté son long message adressé au Stade Toulousain, les supporters et ses coéquipiers. Il confirme par la même occasion son départ pour Toulon et espère que tous comprendront sa décision. "Je ne sais pas par où commencer, car je ne pensais pas que la fin de l'aventure arriverait si tôt". À Toulouse, qui est devenu sa deuxième maison depuis le premier jour, il a rencontré des gens formidables qu'il gardera à jamais dans son coeur. Il a d'ailleurs tenu à tous les remercier, du chauffeur de bus à ses coéquipiers. Une "fraternité" qu'il va chérir toute sa vie.

Je serai à jamais reconnaissant pour tout ce que j'ai appris et connu avec le Stade Toulousain, les leçons apprises et les souvenirs qu'on a créés qui vont au-delà du terrain. Je veux remercier le Stade Toulousain de m'avoir donné l'opportunité de faire part de leur héritage et leur histoire. Merci de l'impact que vous avez eu sur ma carrière et pour le rôle que vous avez joué pour façonner le joueur que je suis aujourd'hui. [...] Votre énergie et les chants vont me manquer tout comme l'atmosphère incroyable à Ernest Wallon. [...] Ça a été un honneur de porter le maillot du Stade Toulousain, et ce, à chaque match.

Désormais, une nouvelle page s'ouvre pour Cheslin Kolbe, qui a été officiellement annoncé pour trois saisons au Rugby Club toulonnais. "Je suis impatient de débuter ce nouveau chapitre de ma vie et d'embrasser cette nouvelle opportunité qui s'offre à moi. J'espère être encore un modèle pour tous les futurs "Cheslin Kolbes".