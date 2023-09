Les 5 invités INDISPENSABLES à convier chez toi pour regarder un match de rugby

Pour ce Mondial, le Kiosque à Pizzas vous présente dans son Guide du Supporter, les cinq profils parfaits qu'il faut avoir à côté sur le canapé pour regarder les matchs.

L'ambianceur

C'est le Mozart du chant de tribunes, le Mc Gyver du maquillage de supporter, le Albert Einstein du home staging qui transformera ton salon en Fan Zone. Et pourtant, il n'a encore aucun prix Nobel à son actif.

Pas besoin d'aller au stade pour avoir toute la panoplie du parfait supporter. Écharpe du match, béret, drapeau, il a tout ce qu'il faut pour supporter ton équipe depuis ton canapé. Tu n'as pas de maquillage pour être aux couleurs de la France ? Pas problème, il a encore le stick bleu, blanc, rouge qu'on lui avait donné lors du Mondial 2007 pour égayer tes joues. C'est le premier à se mettre debout pendant les hymnes, la main sur le coeur et à reprendre les chants des supporters. Il est incollable sur les paroles des grands classiques de la 3e mi-temps, et même au délà. Son répertoire va de la Peña Baiona à Michel Delpech. S'il est vraiment bon, l'ambianceur vous surprendra même, en interprétant un Luis Mariano entre Freed from desire, et un classique de Herbert Léonard.

Le pro de la Pizza

On peut faire moitié moitié sur la Pizza avec la Fifty ! Tu prends nordique, je prends 4 fromages, OK ?

Qui dit match à la maison, dit grignotage devant la partie, et négociation sur les garnitures des pizzas. Si certains ne peuvent rien avaler à cause du stress, la plupart du temps l'euphorie du match creuse l'apétit. On a toujours dans son entourage ce gars qui a tous les bons plans de la restauration locale. Un exemple ? La Fifty du Kiosque à Pizzas, qui permet en cas de négociation entre la 4 fromages et la Chorizo, de couper la poire en deux, et d'avoir un panaché de deux recettes sur la même pizza ! Comme ça, tout le monde est content ! Avec ce pote dans ta team, tu peux être sûr de bien manger, et d'être livré à temps pour les hymnes.

Choisissez votre pizza sur Le Kiosque à Pizzas

L'encyclopédie

C'est pourtant un basique de la culture rugbystique, qui ne sait pas que ce joueur de 98Kg a marqué à la 89e en 1982 face aux Fidji ? Tu me déçois Frédo.

On pourrait croire que l'encyclopédie et l'ancien sont les mêmes personnes. Mais le savoir n'attend pas le nombre des années. On peut très bien avoir à peine dépassé la vingtaine et avoir emmagasiné un savoir impressionnant sur l'ovalie.

Tu as besoin d'une info sur un joueur ? "Il a été formé à Seyssins. Il fait 1m89 pour 91 kilos".

Tu te demandes où tu as déjà vu cet ailier ? "Lui, il avait marqué à la 78e en 2002 après une course de 60 mètres."

L'encyclopédie connait tous les acteurs à l'écran. Il est même meilleur que les commentateurs et ne se gêne d'ailleurs pas pour les reprendre quand ils se trompent. L'avantage, c'est que tu n'auras pas besoin d'avoir le nez sur ton smartphone pour trouver les infos.





Celui qui a failli passer pro

Ouais mais bon en fait j'étais au top de ma forme, le coach me demandait de l'assister sur les entrainements, j'avais construit un plan de jeu révolutionnaire qui aurait fait gagner la France en 2011, et j'allais être pris en sélection pour ma vista et ma vitesse d'exécution, en plus les gars m'aimaient trop, et bam, les croisés. Trop dégoûté.

Sans cette fameuse blessure au genou en 1999, il aurait été pris au centre de formation de l'équipe pro du coin. En fait, si on dit la vérité, il était bon en benjamin, mais il ne cassait pas trois pattes à canard.

Son truc, c'est de commenter toutes les actions en mode :

Il y avait un surnombre ! Pourquoi il a fait une sautée ! Tout le monde sait que ça annule la supériorité numérique !

Dans les faits, il n'a pas tort. Mais il n'est pas sur le pré. Il est au chaud dans son canapé, avec sa part de pizza à l'ananas dans la main. L'ancien joueur et l'encyclopédie pourraient bien avoir des discussions animées, mais pleines d'amour, pendant la rencontre.

Surtout s'il y a une action un peu litigieuse. "Mais ça ne vaut pas un carton rouge ! De mon temps, c'était jeu et on prenait une bière à la fin du match". Classique !

Le porte-bonheur

Tu viens ? Dis, tu viens hein ? On est bien !

Celui qu'il faut toujours inviter, même si tu n'y crois pas trop, c'est le superstitieux. Tu ne sais pas trop pourquoi, mais tu as l'impression qu'il te porte chance.

Tu étais avec lui en 2007 lorsque les Tricolores ont battu la Nouvelle-Zélande en quart de finale à Cardiff. D'ailleurs, si la France a perdu la finale en 2011, c'est parce que tu n'as pas regardé le match en sa compagnie. Et bizzarrement, celui qui partageait ton canapé à ce moment là n'a pas reçu de carton d'invitation cette fois.

En tout cas, on s'arrangera pour que le porte-bonheur de la bande soit bien installé, et à l'heure. Mais il sera fidèle au poste. Il faut dire qu'il est aussi superstitieux que supporter. Il ne regarde jamais une rencontre de la France sans son maillot en coton signé par un ancien Tricolore qu'il avait rencontré lors d'un stage de rugby dans le sud. C'est sacré !

Trouvez un Kiosque à Pizzas à côté de chez vous