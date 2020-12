Le directeur général Brett Gosper quitte World Rugby pour... la NFL Europe

Le directeur général de World Rugby va quitter l'instance mondiale pour rejoindre la NFL Europe à compter de janvier.

Brett Gosper, le directeur général de World Rugby, a annoncé qu'il quitterait son poste à partir de janvier 2021 pour une nouvelle aventure. En poste depuis 2012, l'ancien joueur du Racing va rejoindre la NFL (Ligue américaine de football US) Europe et Royaume-Uni pour en prendre la tête. A 61 ans, c'est un nouveau défi qui attend l'Australien : "Le rugby est un sport merveilleux et World Rugby est une organisation fantastique rendant la décision de partir très difficile à prendre. Mais avec un nouveau plan stratégique ambitieux qui devait être lancé et les bases solides en place pour faire avancer le rugby au-delà de la pandémie, le moment est venu pour moi de me lancer dans un nouveau défi. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble avec la grande famille du rugby. Même si mon travail dans ce sport me manquera, ma passion et mon enthousiasme pour ce que le rugby et ses valeurs signifient pour tant de personnes ne diminueront jamais".

Alan Gilpin, directeur de la Coupe du monde 2019, assumera le poste laissé vacant par Brett Gosper jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur général.