Le coup de pression à l'ancienne de Tekori sur Kremer [VIDÉO]

Les deux joueurs se sont accrochés ce dimanche soir lors du classico, et Kremer s'est fait une petite frayeur.

Vous avez sûrement tous vu cette image en direct, et vous avez même dû la vivre dans votre vie. Après une mêlée entre le Stade Toulousain et le Stade Français, Marcos Kremer n'arrête pas sa poussée et se retrouve dans le camp toulousain. Une fois de l'autre côté, il décide de pousser le capitaine Julien Marchand et c'est le début de l'empoignade. Marchand ne se laisse pas faire et les Toulousains lui viennent en aide. Finalement, Kremer se retrouvera projeté au sol par Miquel, avant de se trouver face avec Joe Tekori.

Et ce moment restera déjà mythique. Après quelques mots échangés, Joe Tekori change de comportement et se fait plus agressif. Il finira par nous sortir un coup de pression de derrière les fagots, afin d'intimider l'Argentin. Marcos Kremer mort à l'hameçon et se fait l'une de ses plus grandes frayeurs. L'image est à voir et à revoir.

Merci à Greub1 pour les gifs.