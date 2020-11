Le CO portera son maillot collector 'City Edition'' pour affronter Clermont

Face à Clermont ce vendredi dans le cadre de la 10e journée de Top 14, les Tarnais arboreront un maillot grisâtre "City Edition" pour l'occasion.

Le Castres Olympique reçoit l’ASM dans son stade Pierre-Fabre ce vendredi soir, en ouverture de la 10e journée de Top 14. Mal classés (12es avec 11 petits points malgré deux matchs en retard), les Tarnais ont tout intérêt à remporter cette partie face à l’une des équipes en forme du championnat et alors qu’ils restent sur une défaite à domicile contre Bordeaux il y a deux semaines.

🆕 Vendredi, on joue en gris ! 😍 Tente de remporter le maillot CITY EDITION, qui sera inauguré demain soir contre... Publiée par Castres Olympique sur Jeudi 26 novembre 2020

Un choc que le club du président Revol a semble-t-il coché, puisque pour l’occasion ses joueurs porteront un maillot spécial rappelant le terroir tarnais et nommé « City Edition ». La tunique habituelle du CO sera en effet brodée d’une dizaine d’éléments symboliques de la ville et ses environs, à l’image des maisons sur Agout, de la croix occitane ou du château d’eau de Gourjade, éléments bien connus des locaux. Un maillot collector pas encore vu cette saison que l’écurie tarnaise fera gagner par tirage au sort sur ses réseaux sociaux ce vendredi à 14h.