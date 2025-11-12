Le chaud bouillant Angleterre vs All Blacks, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Le choc est attendu, la tension monte, les équipes sont prêtes : Angleterre – All Blacks, c’est ce samedi, et ça promet du (très) lourd.
Un Angleterre – Nouvelle-Zélande à Twickenham, ça ne se manque pas. Surtout quand les deux équipes arrivent avec des certitudes… et des failles.

Ce samedi 15 novembre 2025, le rugby mondial aura les yeux rivés sur Twickenham. L’Angleterre affronte la Nouvelle-Zélande à 16h10, un choc diffusé en direct sur beIN Sports 1. Rien de moins qu’un duel entre deux géants du rugby, dans une ambiance qui promet d’être électrique.

Une Angleterre en mission

Neuf victoires de rang, une montée en puissance visible, une conquête plus stable, et surtout une meilleure finition : l’Angleterre version 2025 séduit.

D’après RugbyPass, Andy Goode évoque même une équipe prête à faire tomber les All Blacks, grâce à un groupe soudé, une charnière enfin en place et un banc capable de faire la différence dans le money time.

Ne pas se faire manger par le mythe

Mais battre la Nouvelle-Zélande, c’est aussi gagner le bras de fer mental. Jamie George a mis les mots justes dans The Guardian : « Il ne faut pas rester tétanisé devant l’aura des All Blacks ».

Les précédents matchs ont montré qu’un complexe d’infériorité peut coûter cher. Les Anglais veulent jouer libérés, mais structurés. Comme contre les Fidji, où ils ont su hausser le ton en deuxième période.

Les Blacks veulent tuer le match tôt

Côté All Blacks, la prudence est de mise. The Telegraph insiste sur leur préparation millimétrée : les Néo-Zélandais veulent éviter toute baisse de régime en début de match, comme cela a pu leur coûter cher par le passé. Ils entendent imposer leur rythme dès les premières minutes pour ne laisser aucune brèche.

L’affiche est belle, l’enjeu énorme, et les clés du match déjà identifiées : maîtrise de la conquête, lucidité dans les 20 dernières minutes, et capacité à briser l’intimidation. Le rendez-vous est pris.

