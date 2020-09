L'Angleterre dévoile des maillots So British avec Umbro

Le XV de la Rose a dévoilé ses deux maillots pour la saison à venir avec un nouveau sponsor : Umbro. Simple et basique.

Si vous avez vu des matchs des Lions britanniques et irlandais de 1971, vous vous souvenez certainement qu'Umbro les équipait. La marque anglaise retrouve le XV de la Rose cette année et succède à Canterbury. Peu présente sur le marché du rugby, c'est un gros coup avec ces deux jeux de maillots plutôt... simples.

Le maillot classique blanc est toujours d'actualité mais cette fois-ci, un léger liseré rouge sera présent sur les manches et le col. La vidéo de présentation semble présenter un maillot basé sur les kits "football", à l'élasticité bien marqué. Les équipes jeunes et le Sevens bénéficieront également de cette nouvelle tunique. Le bleu est cependant plus réussi avec un effet rayé sur le devant. L'Angleterre d'Owen Farrell peut désormais aborder ses matchs d'automne avec des maillots flambants neufs.