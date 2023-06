La Zurekin, une course solidaire au soutien d'un rugbyman devenu tétraplégique

L'association Zurekin organise une course le 24 juin 2023, à Saint-Jean-de-Luz. Un Challenge rugby permettra de récolter des fonds pour un joueur tétraplégique.

On le sait, les impacts et autres plaquages qui font partie du rugby ne sont pas sans danger. Depuis 2012, un protocole strict a été mis en place par les instances du rugby professionnel pour détecter au plus vite les commotions cérébrales et protéger les joueurs. C'est le fameux « protocole commotion ». World Rugby en donnait des nouvelles dans un communiqué, en 2019 : « Si le taux de commotions a effectivement réduit à la faveur d’une meilleure sensibilisation aux risques, d’une gestion efficace des commotions et de l’application de nos stratégies de prévention, nous devons poursuivre cette approche factuelle pour pouvoir prévenir les blessures dans tous les secteurs du jeu ».

Malheureusement, la prévention ne suffit pas toujours. C'est là qu'entre en jeu l'association Zurekin, qui signifie « avec toi » en basque. Elle vient en aide et soutient les sportifs atteints de déficience motrice suite à un accident survenu lors de leur activité sportive. Depuis 2018, elle organise une course pour financer les aménagements de la vie quotidienne de jeunes déficients moteurs suite à des accidents de sport. La Course des Fêtes a lieu (comme son nom l'indique) pendant les fêtes de Saint-Jean-de-Luz, chaque année en juin.

L'inscription au parcours de 10 km est d'ores et déjà ouverte pour un départ prévu le 24 juin 2023. Cette année, Zurekin soutient un jeune joueur du Stade Bagnerais Rugby, Mathias Dantin, devenu tétraplégique à la suite d'un plaquage. L'association organise un Challenge Rugby : « chaque club qui le souhaite peut inscrire une équipe de trois personnes pour courir 10 km. L'ensemble des fonds récoltés lors de ce challenge seront destinés à aider le jeune Mathias », expliquait Provale Rugby, partenaire de la course.

Une initiative solidaire qui permet de rappeler que la sensibilisation et la prévention sont primordiales dans le rugby.