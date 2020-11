La star du Seven américain Carlin Isles frappée par la mort tragique de son frère

La fusée américaine Carlin Isles a lancé un appel suite à la mort tragique de son frère, abattu par balles, dans l'Ohio.

Carlin Isles, 31 ans, s'est fait un nom sur la planète ovale grâce à ses formidables qualités physiques. Une vitesse et des appuis qui lui ont permis de devenir une des stars du circuit mondial de rugby à 7. Ce bourreau de travail, dont les yeux sont rivés sur les Jeux olympiques de Tokyo en 2021, vient de connaître une véritable tragédie alors que son frère a été tué par balles lundi dernier. Chase, 28 ans, a été abattu dans l'Ohio dans des circonstances encore inconnues. "C'était un homme formidable, un gars qui aimait s'amuser et qui aimait tout le monde. Il était tellement facile de parler et de s'entendre avec lui", confie Isles via Rugby Pass. Via les médias et les réseaux sociaux, il en appelle à la justice et à tous ceux qui pourraient donner des informations pour faire la lumière sur cette tragique disparition. Un appel relayé par sa fédération.

Our thoughts and prayers are with @Carlin_Isles and his family.



Anyone with information, please step forward. pic.twitter.com/Wje9mY78Rj — USA Rugby (@USARugby) November 20, 2020

Le site anglais nous apprend que "Chase Isles, qui laisse derrière elle une fille de huit ans, ne vivait pas dans l'immeuble où la fusillade a eu lieu, compliquant une enquête qui n'a encore conduit à aucune accusation." Une situation difficile à vivre pour sa famille et notamment Carlin. "Être en furieux, être en colère, c'est normal de ressentir ces choses, mais garder tout cela au fond de mon coeur ne m'apporte rien de bon."