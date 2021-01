Personne n'en parle, mais la Nationale est de retour ce week-end !

La Nationale reprend ses droits ce week-end, après une longue période d'arrêt dû à la crise sanitaire.

Nous y sommes enfin. Depuis le 29 février, le rugby dans sa globalité, excepté les deux compétitions élites que sont le Top 14 et la Pro D2, est à l'arrêt. Ce week-end, la Nationale, compétition créée cette saison, antichambre de la Pro D2 reprend du service. Réservée à des clubs professionnels ayant l'ambition de monter à l'étage supérieur, cette dernière a obtenu le feu vert du ministère des Sports pour reprendre, n'étant pas considérée comme amateur. La Fédérale 1 devrait suivre, puisqu'un retour est prévu pour le 30 janvier. Petit récapitulatif cependant. On rappelle que les phases finales de Nationale ont été écourtées suite à cette longue période d'arrêt liée au Covid-19. Seulement les quatre premiers au lieu des six, se disputeront la montée en Pro D2. Une demi-finale sur le terrain du mieux classé où l'issue déterminera les deux élus pour monter à l'échelon supérieur. La finale se disputera donc le 6 juin. Outre les phases-finales, la phase régulière a également été modifiée, puisque les journées 7 à 13 ont été gelées. Les équipes reprendront donc par des matchs permettant d'équilibrer les rencontres à l'extérieur et à domicile, soit 10 chacun. Les matchs reportés seront joués aux dates de report prévues dans le calendrier.

La compétition reprend donc ce samedi par un duel de mal classé entre les deux mauvais élèves du début d'exercice, Blagnac quatorzième et dernier, et Massy treizième un petit point devant. S'ensuivra deux autres matchs dont un alléchant Dax-Bourgoin, deux équipes longtemps habituées aux joutes de Pro D2 voire même de Top 14, si l'on remonte à une dizaine d'années auparavant. Dimanche, quatre autres rencontres, le leader Niçois se déplaçant entre autre sur la pelouse de Cognac/St-Jean-D'Angély ainsi qu'un duel de haut de tableau entre Bourg-en-Bresse et Suresnes. Au classement pour l'instant, les quatre premières places sont occupées par Nice, Bourg-en-Bresse, Suresnes et Tarbes. À noter que certains clubs diffuseront les rencontres sur leurs réseaux sociaux. Voici les matchs du week-end.

Samedi 9 Janvier :

Blagnac - Massy à 15h

Tarbes - Narbonne à 17h30

Dax - Bourgoin à 18h

Dimanche 10 Janvier :

Dijon - Chambéry à 15h

Albi - Aubenas à 15h

Cognac/St-Jean-D'Angély - Nice à 15h

Bourg-en-Bresse - Suresnes à 15h

1 : Stade Niçois 19pts 3v 2n 0d 2 : Bourg-en-Bresse 19pts 4v 0n 1d 3 : Suresnes 19pts 4v 0n 2d 4 : Tarbes 15pts 2v 2n 2d 5 : Dax 14pts 3v 0n 1d 6 : Aubenas 14pts 3v 0n 1d 7 : Cognac/S-Jean-D'Angély 13pts 2v 1n 2d 8 : Bourgoin 12pts 2v 0n 1d 9 : Narbonne 12pts 2v 0n 3d 10 : Chambéry 12pts 2v 0n 3d 11 : Albi 11pts 1v 1n 2d 12 : Dijon 10pts 1v 0n 5d 13 : Massy 9pts 1v 0n 3d 14 : Blagnac 8pts 1v 0n 4d