La Fédération anglaise présente un touch respectant les règles de distanciation sociale

Avec cette crise sanitaire, la Fédération anglaise innove avec un nouveau format de rugby touché.

Les restrictions sanitaires obligent les clubs de rugby et les Fédérations du monde entier à revoir leur mode de fonctionnement. Si en France un protocole sanitaire a été mis en place pour le retour à la compétition après le premier confinement, les Anglais, eux, ont ajouté à ce protocole un rugby plus en adéquation avec la crise sanitaire.

Tout d'abord, la RFU a lancé sa campagne "Ready 4 Rugby" afin de sensibiliser au maximum de personnes à la pratique de notre sport. Les équipes peuvent être mixtes et le terrain (qui peut aller de la moitié de l'aire de jeu habituelle à une zone plus petite, en fonction de l'âge et du niveau) comporte deux en-but et une zone d'attaque, proche de la ligne de marque. En somme, l'équipe qui tient le ballon ne peut attaquer qu'à partir du franchissement de cette ligne, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas attaquer ailleurs. En effet, les attaquants ont 4 phases pour rejoindre cette zone d'attaque. Mais quelles sont ces phases ?

Une phase de jeu est comptée lorsque l'attaquant se fait toucher à deux reprises par deux joueurs différents, à une ou deux mains, en dessous de la balle ou de la taille. Mais il n'est pas obligé de s'arrêter et de remettre en jeu le ballon dès le premier touché. C'est seulement au 2e touché qu'il doit s'arrêter de courir. Il doit absolument chercher du soutien, sans quoi, il ne peut aller marquer. Cette passe ne doit pas dépasser les 2 mètres afin d'obliger les soutiens offensifs à converger vers le porteur de balle. Cependant, les soutiens ne doivent pas rentrer dans cette zone de 2 mètres. Le jeu au pied est également autorisé.

Si au bout de 4 phases de jeu aucun essai n'a été marqué, le ballon revient à la défense qui doit atteindre la zone d'attaque avec 4 nouvelles phases. Le but est d'arriver dans cette zone d'attaque pour récupérer 4 autres phases, et marquer. C'est une variante du rugby à toucher pratiqué dans les clubs de rugby loisirs ou même avant les entraînements, mais la RFU présente ce "Ready 4 Rugby" comme respectant les restrictions sanitaires et gouvernementales. Depuis août, le concept s'est largement développé chez les jeunes mais également les plus vieux à travers des tournois. Bientôt en France ?