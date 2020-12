La Challenge Cup touchée à son tour par l'annulation d'un match

L'EPCR a annoncé ce samedi que le match entre Trévise et Agen est annulé en raison de cas positifs au Covid-19 dans les rangs italiens.

Comme la Champions Cup, la Challenge Cup n'est pas épargnée par le Covid-19. L'EPCR a fait savoir que la rencontre entre Trévise et Agen programmé ce samedi est annulée. Des cas de Covid-19 ont été détectés dans les rangs de la formation italienne. On peut imaginer que le SUA aura match gagné sur tapis vert avec le bonus offensif comme cela a été le cas pour les trois autre clubs français (Toulouse, Lyon, La Rochelle) en Champions Cup. Une Commission de résolution des résultats de matchs va rapidement statuer sur ce cas. Notez que les clubs concernés par ces cas évoluent tous en Premiership et en Pro 14. Pour l'heure, aucune formation de Top 14 n'a déploré de cas.

⚠️‼️ #BENvSUA ▶️ MATCH ANNULÉ



En raison de plusieurs cas positifs à la COVID-19 chez @BenettonRugby, la rencontre du jour face à @agen_rugby est annulée.



Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. 🙌🏻



— SUA LG (@agen_rugby) December 19, 2020