La Boucherie Ovalie vous offre une 2e partie du Zapping Rugby 2020 [VIDÉO]

C'est le moment de prendre une pause et de se regarder le Zapping du Rugby 2020 Partie 2. Rien de fou, c'était 2020.

La Boucherie Ovalie est, comme son nom l'indique, une boucherie sur le ballon ovale. Mais pas sur le terrain ! On vous partageait la première partie du Zapping Rugby de 2020 avec des scènes que beaucoup avaient déjà oublié, et pourtant, elles n'étaient pas si lointaines. Dans la première partie, on retrouvait la course folle de Camille Chat, cheveux aux vents et cou utilisé comme un parachute arrière d'avion de chasse. La même course que Tom Cruise, l'acteur qui ne réussit que des missions dites impossibles.

Mais il y a quoi de plus dans cette 2e partie qui pourrait me donner envie de regarder un montage vidéo de rugby qui débute par une intro faite à la flûte qui me rappelle que je ne peux pas me moquer des gens qui jouent mal de la flûte. Je ne pourrais pas vous répondre autrement qu'en vous disant de regarder ce Zapping concocté par Ovale Masqué.

P.S : Il y a du Yionel.