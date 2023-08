LA BD LES RUGBYMEN EST DE RETOUR : L'ACCOMPAGNEMENT PARFAIT POUR LE MONDIAL DE RUGBY

Le 21ème album de la BD Les Rugbymen nous emmène une nouvelle fois à Paillar. Mais en cette année de mondial de rugby, tout est différent, et il faut sauver Dupont et Ntamack !

On est chez nous, alors d'entrée on joue chez eux !

Si l’on vous dit BD les Rugbymen, vous pensez ? Pour les millenials et amourachés de la balle ovale, probablement à votre enfance et à ces bulles qui ont accompagné vos premiers ballons touchés. Pour les autres, aussi, c’est un incontournable du panel rugbystique français, qui sort d’ailleurs en ce 30 août, le 21ème opus de la collection. "On est chez nous, alors d'entrée on joue chez eux."

Dupont, Ntamack, Chabal... La BD Les Rugbymen est de retour avec les mascottes officielles du XV de France

Acheter la BD

Est-ce une référence au fameux jeu de dépossession à la mode depuis un certain temps sur la scène internatinale ? Pas sûr... A Paillar, rien n’a vraiment changé, même si les nouvelles règles viennent clairement bousculer les habitudes des plus rudes de l'équipe, et amener une belle touche de rire à chaque fois. Parce que de la Régionale au Top 14, on sait tous qu'il existe au moins un pilier (désolé des clichés, on sait que vous n'êtes pas les seuls) dans chaque équipe qui n'a pas encore bien compris la règle du 50/22, pour ne citer qu'elle.

Sinon, La Couane est toujours le premier au buffet, La Teigne ne finit jamais un match en un seul et même morceau et il ne fait toujours pas bon de croiser l’Anesthésiste si celui-ci est de mauvais poil. Comme lors des précédents tomes, Sébastien Chabal est lui aussi toujours là, dans ce petit village - aux ronds points ovales - si atypique qu’on n’en repart pas aussi facilement que Melvyn Jaminet ne tape une pénalité à 50 mètres en face des poteaux… Mais le barbu le plus célèbre de l’Hexagone va, cette fois, devoir remettre la main à la patte pour aider ses amis à résoudre le mystère qui effraie les rues de Paillar.

Outre le rugby, les fêtes, l’humour et la convivialité inhérents à cette BD, celle-ci reste de nouveau excellente de par ses dialogues, ses expressions aussi farfelues qu'iconiques, et bien sûr la sympathie légendaire de ses personnages. Une qualité des visuels, aussi, qui nous fait nous replonger immédiatement dans le bain de cette bande dessinée emblématique. Dès la première page, on se prend au jeu jusqu'à dévorer les pages comme du petit pain. Reste qu'au-delà du jeu, l’enjeu sera donc de taille pour que l’équipe de France puisse arriver au Mondial avec ses porte-bonheur. Mais rassurez-vous, lorsque Chabal finit par mettre sa barbe dans une affaire, il se passe toujours quelque chose…

Acheter la BD