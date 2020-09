Kanaloa Hawaii ne rejoindra pas la Major League Rugby l'an prochain

La Major League Rugby a fait savoir que la franchise Kanaloa Hawaii ne rejoindra pas le championnat américain l'an prochain.

Plusieurs anciens All Blacks derrière la création d'une franchise à Hawaï en MLRL'idée était alléchante : créer une franchise du côté d'Hawaï avec des joueurs du Pacifique afin d'intégrer à terme le Super Rugby. Le projet avait séduit de grands du rugby néo-zélandais, pour la plupart d'ancien All Blacks. Avant de viser le championnat de l'hémisphère sud, Kanaloa Hawaii, c'est son nom, souhaitait intégrer la Major League Rugby américaine à l'horizon 2021. Les deux parties étaient en négociations exclusives depuis plusieurs semaines. Celles-ci n'ont malheureusement pas débouché sur un accord. Kanaloa Hawaii avait 90 jours pour finaliser les termes du deal et répondre aux critères nécessaires avant que leur adhésion ne soit officiellement ratifiée. La date limite est désormais dépassée. Ce qui pourrait éventuellement faire les affaires des Jaguares, en passe de quitter le Super Rugby en raison de la volonté de la Nouvelle-Zélande de créer une nouvelle compétition réservée aux franchises locales voire australiennes. Personne n'en parle...mais le rugby argentin est face à un vrai risque de régression