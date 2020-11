Quel club sera sponsorisé par Justin Bridou cette année ?

Pour la cinquième année consécutive, Justin Bridou va sponsoriser une équipe amateure pour une année entière.

Justin Bridou est présent aux côtés du rugby amateur et professionnel en ces temps difficiles. La célèbre marque référente du saucisson sec et l’incontournable de l’apéro a signé un partenariat avec le LOU et le Stade Français. Elle s'est notamment engagée pour les trois prochaines années avec la formation parisienne et s'affichera sur la manche gauche des tuniques roses. Pour Justin Bridou comme pour le Stade Français, ce partenariat est basé sur "des valeurs communes de convivialité, d’engagement et de solidarité qui nous permettront de relever ensemble les défis de l’avenir", a commenté Thomas Lombard, Directeur Général du Stade Français Paris. Du côté du LOU, ce "mariage" a tout pour réussir selon le président lyonnais Yann Roubert : "Chez eux comme chez nous, convivialité doit se marier avec performance et exigence." Sans oublier le fait que Justin Bridou élabore une partie de ses produits dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et notamment dans les Monts du Lyonnais à St Symphorien-sur-Coise. La convivialité est aussi au centre de l'évènement annuel #JUSTINSPONSOR 2020. Ce concours réservé aux équipes amateures revient pour une 5ème édition. Brie-axe Betterave Rugby, Les Brakass, le RC Launaguet, les Picholines et les Marcassins sont les grands gagnants des éditions précédentes. Qui succédera à ces derniers, vainqueurs de l'édition 2019 parmi les 363 participants ? En jeu, 1 an de sponsoring pour le club gagnant et 1 max de saucisson pour des troisièmes mi-temps encore plus conviviales. Cette année, Justin sponsor s'adapte aux conditions sanitaires et propose un concours 100 % digital en deux phases. Coup d'envoi de la première le 4 novembre à 11h sur la page Facebook du Rugbynistère. Cette année, et pour la première fois, ce sont les finalistes de l'an passé qui s'affronteront sur les réseaux sociaux dans ce tournoi de la deuxième chance :

Racing Marçon 72

GUC Rugby

RCC 78

Olympique de Besançon

ELS BARBUFETS

Rugby Des Monts

US La Chatre

RC Saint Simon

En 2019, les Marcassins, basés à Saujon et friands de défis, avaient récolté plus de 32 000 votes grâce à leurs photos et vidéos partagées sur les réseaux. Tout au long du concours, ils sont devenus de vrais pros de la communication digitale et ont réussi à fédérer au-delà de leurs supporters. Ils étaient tellement motivés qu'ils avaient déjà publié des photos avant même le début de la compétition se rappelle en rigolant l'ancien président Julien Bellineau. "Tout le monde s'est prêté au jeu et ça a été une très belle aventure humaine car on se retrouvait pour échanger et préparer les publications. De fil en aiguille, on est presque devenus des Spielberg." Un seul mot d'ordre : la surenchère entre coéquipiers mais aussi avec les autres clubs. On a ainsi vu Julien Bellineau se faire tatouer le logo de la marque sur le mollet. "Je vous rassure ce n'était pas un vrai." Mais ça a fonctionné. "Quand tu te portes bien et que tu mets Justin Bridou sur ton mollet, tu te fais vite chambrer". L'autre clé du succès réside aussi dans le fait qu'ils n'ont pas laissé une journée se passer sans une publication en rapport avec le concours. Crédit photo : Facebook Les Marcassins

Tous ces efforts n'ont pas été vains puisque les Marcassins ont été sponsorisés pendant un an par Justin Bridou. A la clé, un jeu complet de maillots, shorts, chaussettes pour les joueurs, des protections pour les poteaux, des vêtements pour l'entraînement et un maximum de saucissons pour la troisième mi-temps. "On a été agréablement surpris du package offert", confie Julien Bellineau. La dotation était tellement importante qu'ils ont pu aussi en faire profiter leurs supporters. "C'était un peu comme la caravanne du Tour de France : à chaque début de matchs, on distribuait des produits au public." Les Marcassins ont aussi pu profiter d'un abonnement illimité à l’app Sporteasy pendant 1 an pour gérer leur effectif. Quant à assister à la finale du Top 14, ce n'est que partie remise. Crédit photo : Facebook Les Marcassins



Outre les dotations, cette participation au concours organisé par Justin Bridou a permis au club de se mettre en avant en attirant plus de public le dimanche. Certains spectateurs se sont même ensuite présentés à l'entraînement mardi. Cela leur aussi permis de montrer aux clubs et à des d'éventuels partenaires qu'ils étaient capables d'accomplir de grandes choses. "On a prouvé qu'on savait mobiliser les troupes et faire avancer une cause." Les Marcassins, qui existent seulement depuis dix ans, sont ressortis grandis de cette aventure et voient plus loin avec une structure renforcée. Ils ont mis sur pied un projet sur cinq ans autour d'une nouvelle direction et un nouveau staff. Les résultats sont déjà là avec cinq victoires en autant de matchs cette saison. Bien que focalisés sur leur saison, les Marcassins porteront un œil avisé et amusé sur cette 5e édition de #JUSTINSPONSOR pour voir comment les 7 équipes finalistes de l'an passé parviendront à rivaliser. Rendez-vous le 4 novembre sur la page Facebook du Rugbynistère pour la première manche. Nul doute qu'il y aura de la revanche dans l'air cette année avant une édition 2021 qui sera ouverte à tous pour encore plus de convivialité.