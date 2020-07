Jürgen Klopp a révélé s'être inspiré des All Blacks avec Liverpool

L'entraîneur de Liverpool, récemment champion d'Angleterre, a révélé s'être inspiré des All Blacks dans l'état d'esprit.

Liverpool a mis fin à une attente de 30 ans en remportant la Premier League la semaine dernière. Manchester City, en ne battant pas Chelsea à Stamford Bridge, a laissé les Reds Scousers en tête avec une avance imbattable. Jurgen Klopp, entraîneur depuis 2015, a révélé qu'il s'est beaucoup inspiré de la mentalité des All Blacks dans son approche de la compétition. Il admet qu'un documentaire - regardé 3 fois depuis 2001 - sur les triples champions du monde l'a aidé à installer une mentalité de "gagnant" dans son effectif.

Tant que vous portez ce maillot, être à moins de 100 % n'est pas autorisé. Ce n'est pas ma phrase. Elle vient des All Blacks. Je l'ai vu dans un super documentaire sur les All Blacks et je me la suis toujours gardée. J'ai été complètement impressionné par ces grands gars et comment ils s'expriment - Jurgen Klopp.

Pour celui qui a ramené la Premier League à Anfield, l'admiration pour les joueurs All Blacks est immense : "Ils étaient amateurs, peut-être qu'ils avaient peu d'argent, je ne sais pas. Ils ont dû travailler comme bouchers, dans le bâtiment. Ces gars, ces gars assez impressionnants, ont juste parlé de leur passé, de ce que cela signifiait pour eux de jouer pour cette équipe". Klopp estime que "c'est la même chose pour chaque joueur de Liverpool", c'est ce qu'il essaye de faire vivre.

Le Haka dans le bus

L'ancien entraîneur du FSV Mayence 05 a également révélé que c'est avec cette équipe qu'il a commencé à admirer les All Blacks. A l'époque, dans le bus, les joueurs écoutaient le Haka avant de sortir : "Quand la porte s'est ouverte, je ne sais pas si les gens pensaient qu'un groupe de garçons sortirait du bus parce que c'était assez bruyant et impressionnant et ça nous a donné un petit coup de boost". Klopp voyait en Mayence une histoire similaire à celle des Blacks : "C'était les Blacks, la couleur principale de Mayence est le rouge, donc nous nous sommes fait les All Reds". Depuis cette époque, l'état d'esprit des Blacks n'a plus jamais quitté Jürgen Klopp qui l'a insufflé à Liverpool à sa manière.