''Je serai candidat'' : Florian Grill réaffirme son engagement pour le rugby français en vue des élections

Lors d'une conférence de presse, Florian Grill a confirmé son intention de se représenter à la présidence de la FFR. Déterminé et ambitieux, il prépare sa campagne pour les élections d'octobre

Ce mercredi, lors d'une conférence de presse à Boulogne-Billancourt, Florian Grill a annoncé sa volonté de se représenter à la présidence de la Fédération française de rugby. Si l'annonce officielle est prévue pour mi-juillet, Grill a d'ores et déjà confirmé ses ambitions via RMC. "Je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, je serai candidat," a-t-il déclaré sans détour.

Président depuis juillet 2023, succédant à Bernard Laporte, Grill a rapidement mis en place un projet ambitieux, axé sur un rugby sportif, éducatif et citoyen.

Près d'1 milliard sur la table : Le Qatar à deux doigts de conclure un accord historique avec World RugbyEn un an, il a effectué 142 déplacements pour partager sa vision et échanger avec les acteurs du rugby français. "Je ne suis pas encore en campagne et je ne veux pas polluer le congrès," a-t-il précisé, indiquant que sa campagne débuterait après le congrès de la FFR.

Grill a souligné l'importance de cette élection pour la continuité de son projet à long terme. "Nous avons un projet sur dix ans," a-t-il rappelé, insistant sur la nécessité de stabiliser et de développer le rugby français sur la durée.

Interrogé sur ses ambitions et son bilan, Grill n'a éludé aucune question, affirmant que son équipe et lui restent concentrés sur leurs tâches actuelles. "Aujourd’hui, on est dans le boulot, on fait notre mandat," a-t-il insisté, tout en reconnaissant que sa candidature était un "secret de polichinelle".

Didier Codorniou : Un ancien joueur de Toulouse et du XV de France en course pour la Présidence de la FFRLes élections à la présidence de la FFR se tiendront le 19 octobre prochain. Face à lui, Didier Codorniou, ancien international français et adversaire déclaré, est déjà en lice. Le soutien de Bernard Laporte à Codorniou ajoute une dimension supplémentaire à cette élection, promettant une bataille électorale intense.

L'annonce officielle de sa candidature et de la liste qui l'accompagnera est attendue mi-juillet, moment clé où sa vision pour l'avenir du rugby français sera pleinement dévoilée. Les trois mois de campagne promettent d'être déterminants pour l'avenir de la FFR.